Küçük yaşta onu kaybetmenin eşiğinden döndü: Minik afacanın büyük sürprizi... Gül bana güzel annem!

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Daha 40'lı yaşlarının başında olan üç küçük çocuk annesi Kate Middleton, kanser tedavisi gördü. Bu uzun ve zorlu süreçte kendisinin de sosyal medyada itiraf ettiği gibi iyi günleri de oldu kötü günleri de.

Ama görünüşe göre bu zorlu yolun büyük kısmı çoktan geride kaldı.

Kate, yine sosyal medyadan tedavisinin tamamlandığı duygu yüklü bir aile videosuyla duyurdu. Sonra da yavaş yavaş görevlerinin başına dönmeye başladı.

Her ne kadar eskisi kadar yoğun biçimde etkinliklere katılmayacak olsa da Kate'in iyileşme yolunda emin adımlarla ilerlemesi, ailesi kadar hayranlarını da sevindirdi.

ARTIK HAYATININ ODAĞINDA AİLESİ VAR

Kensington Sarayı'nın ve kraliyet uzmanlarının yorumuna göre Kate, bu süreçte zaman zaman bazı etkinliklere katılsa da önceliği kendi sağlığı ve tabii ki ailesi olacak.

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En çok da üç küçük çocuğu George, Charlotte ve Louis.

Bu ayın başında 43 yaşına giren Kate Middleton, üç çocuğunun en küçüğü olan ve afacanlığı ile nam salan 6 yaşındaki Louis ile ortak bir sürpriz hazırladı.

Dünya Kanser Günü nedeniyle, Kate ile William'ın resmi Instagram sayfasında bir fotoğraf paylaşıldı.

O karede Kate, üzerinde kışlık giysileriyle bir ormanda kollarını açmış objektife dolu dolu gülümserken görülüyor.

'SENİ DÜNYALAR KADAR SEVİYORUM' DERCESİNE KÜÇÜK OĞLUNA POZ VERDİ

Bu görüntünün sırrı ise fotoğrafı çekende gizli.. Kate'in "Seni dünyalar kadar seviyorum" dercesine gülümsediği objektifin ardındaki kişi küçük oğlu Louis'nin ta kendisi!

Kate'in kendisinin de atlattığı kansere ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla paylaşılan o pozda, Galler Prensesi'nin bir de mesajı yer alıyor: ""Hastalığın ötesinde yatan her şeyi beslemeyi unutmayın."

Bu cümlenin altında da Galler Prensesi Catherine'in adının ilk harfi C imza olarak kullanıldı.

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Bu paylaşımla birlikte bugüne kadar afacan bir çocuk olarak bilinen Louis'nin bir ilgi alanı da ortaya çıkmış oldu.

O da amatör bir fotoğrafçı olan annesi Kate gibi bu sanat dalına meraklı olarak yetişiyor.

Zaten küçük Louis'nin çektiği bu kare de sosyal medyada büyük olay yarattı. Birçok kişi, bu fotoğrafın da onu çekenin de çok tatlı olduğunu savundu.

GENÇLİK YILLARINDAN BERİ AMATÖR OLARAK FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Kate Middleton gençlik yıllarından bu yana amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyor... İngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra da zaman zaman onun çektiği fotoğraflar sosyal medya sayfasından paylaşılıyor.

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Özellikle çocuklarının doğum günleri gibi önemli dönemlerde Kate objektifin arkasına geçip anı ölümsüzleştiriyor. Görünüşe göre oğlu Louis de onun bu merakını paylaşıyor.

Kate'in geçmişten bu yana çektiği aile pozlarını bir hatırlayalım istedik.

EN ÇOK AİLE FOTOĞRAFLARI ÇEKİYOR





2022 yılında büyük oğlu George, dokuzuncu doğum günü şerefine Kate'in objektifine poz verdi.





Yine aynı yıl bu kez o sırada henüz Cornwall Düşesi unvanını taşıyan Camilla'yı görüntüledi Kate. Bu fotoğraf Country Life dergisinde yayınlandı.





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Küçük George'u büyük dedesi Prens Philip ile bir at arabası gezisinde gösteren bu poz da Kate tarafından çekildi.





2020 yılında Prens William. üç çocuğunu da yayına alıp karısı Kate'e poz verdi. Bu poz William'ın doğum günü kutlaması sırasında paylaşıldı.





Küçük Louis'yi dedesi Charles'a sarılırken gösteren bu pozu a 2020 yılında Kate çekti.





William ile Charles, 2019 yılında bu kare için Kate'e poz verdi.





Louis'in doğumundan sonra onu Charlotte'un kucağında gösteren bu karede de objektifin ardında Kate vardı.

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18 aylık George, bahçenin bir köşesinde annesine böyle poz vermişti.