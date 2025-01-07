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Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış!

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Charlotte#Kate Middleton#Prens William
Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 08:40

İngiliz kraliyet ailesinin bir zamanlar en büyük acıya birlikte dayanan iki kardeş üyesi Prens William ile Prens Harry'nin arasındaki gerginliği bilmeyen kalmadı büyük olasılıkla... Harry'nin Meghan Markle ile evlenmek istemesiyle başlayan bu gerginlik aradan geçen dört yılda büyüdü de büyüdü. Sonuç olarak William ile Harry ve tabii ki eşleri artık hiç görüşmez oldu.

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Anneleri Prenses Diana'yı kaybettikten sonra uzun yıllar birbirlerine destek olan, bu acıyı paylaşan William ile Harry artık düşman kardeşler...

Onların durumu böyle..

William ile Harry ve aileleri bu süreçte kendilerine göre büyük birer taraftar kitlesi de topladı. Durum öyle bir halde ki William ile Kate Middleton ve Harry ile Meghan Markle'ın hayranları da sosyal medyada belki iki kardeşin gerçek hayatta hiç yapmadığı kadar kapışıyor birbirleriyle.

Sosyal medyanın zaten bu türden tartışmalar üzerine kurulu olduğu düşünülünce bu olup biten de normal aslında.

İşin ilginç yanı zaman zaman sadece bu iki çift değil çocukları da işin içine karışıyor.

Tıpkı son haftalarda Kate Middleton ile Prens William'ın tek kızı Charlotte'un olduğu gibi.

9 yaşındaki Prenses Charlotte'un bu işle nasıl bir ilgisi olduğuna gelirsek.

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Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış

SÜSLÜ PRENSES'İN KOLYESİ DİKKATLİ GÖZLERDEN KAÇMADI
Hatırlandığı gibi yıl boyu kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz 24 Aralık günü tüm aileyle birlikte Sandringham'daki Noel etkinliğine katıldı. Yanında da kocası William ile üç çocuğu George, Charlotte ve Louis de vardı.

Galler ailesi o gün için gayet güzel giyinip kuşanmıştı... Kate, William ve üç çocukları sanki moda dergilerinden fırlamış gibi bir uyum içindeydi...

Tabii ki en küçüğünden en büyüğüne Galler ailesinin giyimi kuşamı ve her davranışı milyonlarca meraklı göz tarafından incelendi.

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Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış

O İNCECİK KOLYEYİ BİLE GÖRDÜLER
İşte bu inceleme sırasında gözler Charlotte'un boynundaki kolyeye takıldı. Aslına bakılırsa annesi Kate'e uyumlu giyiminin ayrıntıları arasında çok da göze batmayan bir aksesuardı Charlotte'un kolyesi.

Takılara meraklı olduğu bilinen küçük kız sonuç olarak abartılı bir şekilde elmaslar, pırlantalar takmamıştı. Bileğinde bir aksesuar boynunda da incecik bir kolye vardı.

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İşte büyük olasılıkla Charlotte'un kimin tasarımı olduğuna çok da dikkat etmeden taktığı o kolye aslında babasının küs olduğu amcası Prens Harry ile bağlantılı birinin imzasını taşıyordu.

Tabii ki bu durum İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili en küçük ayrıntıyı bile  kaçırmayan dedikodu severleri heyecanlandırdı.

Sosyal medyada "Charlotte bile ABD'deki amcası Harry'ye nispet yapıyor" yorumlarına neden oldu.

Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış

AMCASININ ESKİ SEVGİLİSİ TASARLADI
Bütün bu gürültünün nedenine gelirsek...

Charlotte'un boynundaki o kolye, Harry'nin bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığı uzatmalı sevgilisi Chelsy Davy'nin tasarımıydı.

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Harry ile ayrıldıktan sonra başkasıyla evlenip anne olan ve kendine yeni bir hayat kuran Davy, Aya adında bir mücevher firmasının sahibi. 

Küçük Prenses'in boynundaki o kolye de işte o firmanın Gemfield adlı başka bir firma ile yaptığı ortaklığın bir ürünü. Kolyenin satış fiyatı ise bin 500 sterlin.

Harry'nin ilk medyatik sevgilisi Chelsy Davy'nin tasarımı olan kolye tabii ki Charlotte'un boynunda görüldükten sonra yok sattı ve tükendi.

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Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış


KÜÇÜK MODA İKONUNUN KOLYESİ YOK SATTI
Bu durum kimseyi şaşırtmadı aslına bakılırsa. Çünkü Charlotte çok daha küçük yaşlarından beri kendi akranları arasında bir moda ikonu.

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Bu konuda annesi Kate'in en büyük rakibi. Çünkü küçük Prenses'in giydiği her şey hatta benzerleri bile kapış kapış satılıyor.

Bir başka deyişle Charlotte, kelimenin tam anlamıyla kız çocuk giyimi konusunda bazı firmaların kasalarını dolduruyor.

Kendi kız çocuklarını kraliyet ailesinden biri gibi giydirmek isteyen anneler ve babalar, Charlotte'un üzerinde gördükleri giysileri almak için söz konusu markaların mağazalarına ya da internet üzerinden satış yaptıkları sitelere kelimenin tam anlamıyla hücum ediyor.

Moda markalarının bu işten kazancı ise milyonlarca doları buluyor. Yani kasaları Charlotte sayesinde epey doluyor.

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Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış

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ÜZERİNDE GÖRÜLEN ELBİSELER SAATLER İÇİNDE SATILDI VE BİTTİ
Sözgelimi babası William ve ağabeyi George ile birlikte Taylor Swift konserine gittiğinde üzerinde olan payetli çocuk parti elbisesi internet üzerinde sadece birkaç saat içinde yok sattı.

Aynı şekilde 2022 Kraliçe'nin Platin Jübilesi etkinliklerinden birinde giydiği kırmızı elbise de annelerin ve kızlarının büyük ilgisini çekti.

Hatta o elbisenin aynısından satın almak isteyenler tam bir çılgınlık yarattı ve o ürün de birkaç saatte yok sattı.

Charlotte'un bu özelliği yeni başlamadı kuşkusuz. Daha küçükken altıncı doğum günü pozunda giydiği çiçekli elbise de kapış kapış gitti. Söz konusu markanın 28 yıllık tarihinde o zamana kadar en hızlı satılan ürün oldu.

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Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış

HARRY ONU DÜĞÜNÜNE BİLE ÇAĞIRDI
Noel günü Charlotte'un boynundami kolyeyi tasarlayan Chelsy Davy uzun süre Harry ile flört etti Herkes evlenmelerini bekliyordu ancak Davy, sürekli basının e kamuoyunun gözleri önünde bir hayat yaşamak istemedi. Bu yüzden de Harry ile ayrıldı.

Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği törene de davetliydi Chelsy.Hatta eski sevgilisini evlenirken gördüğünde yüzünün aldığı ağlamaklı ifade günlerce gazetelerin manşetlerinde kaldı.

İddialara göre Harry,. sonradan hayatına Cressida Bonas da girmiş olsa Chelsy'ye ayrı bir değer veriyordu belli ki.

Bu yüzden de Meghan ile evliliği öncesinde iddialara göre eski aşkına telefon etti ve ikili gözyaşları içinde vedalaştı.

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Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış

BAŞKA BİRİYLE EVLENDİ, İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDU
Chelsy Davy,2004 le 2011 arasında bir dargın bir barışı ilişki yaşadığı Harry'den ayrıldıktan uzun süre sonra Prens Harry'nin de mezun olduğu Eton Collage'i bitiren Sam Cutmore Scott idi. Davy gizlice bir evlilik yapmıştı. Davy'nin evliliğinden bir kız bir de erkek çocuğu dünyaya geldi.

Küçük Prenses küskün amcasına nispet yapmış

Chelsy ile Kate bir zamanlar iki kardeşin sevgilileri olarak aralarında arkadaşlık geliştirmişti.

 

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#Prenses Charlotte#Kate Middleton#Prens William

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