Küçük kızı çoktan büyüyüp boyunu geçti… Sanki annesi değil de ablası gibi!

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O da birçok Hollywood yıldızı gibi aşkı rol aldığı yapımın setinde bulmuş hatta bu rol arkadaşlığı aşka dönüştüğünde bir iş arkadaşıyla birlikte olmaktan dolayı suçluluk duyduğunu yıllar sonra itiraf etmişti.

İki ünlü oyuncu 1997’de, o dönemin en çok sevilen dizilerinden olan Buffy the Vampire Slayer dizisinin setinde tanışmıştı. Alyson Hannigan da Alexis Denisof da dizide yan rollerde yer alıyordu.

Sette başlayan aşklarını yaşamak konusunda çekinmişler, kısa bir süre sonra Alexis Denisof’un dizi kadrosundan ayrılmasıyla birlikte önlerinde bir engel kalmayınca ilişkileri giderek ciddileşmeye başlamış ve evlenmişlerdi.

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Yıldızı ilerleyen yıllarda How I Met Your Mother dizisiyle iyice parlayan Alyson Hannigan ve Alexis Denisof 1999’da aşk yaşamaya başladı ve en sonunda, tanıştıktan 6 yıl sonra, 2003’te evlendiler.

Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu.

Alyson Hannigan’ın 14 yaşındaki kızı Keeva, ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğrafta annesinin adeta kopyası gibi görünüyordu.

Alyson Hannigan ve 14 yaşındaki kızı, birbirlerine ikiz gibi benzemekle kalmamış, ünlü anne babasının yanında spot ışıklarının altında büyüyen Keeva bir de çoktan annesinin boyunu aşmıştı…

"Buffy the Vampire Slayer" dizisinin 52 yaşındaki yıldızı ve kızı Keeva'nın birlikte gittikleri etkinlikte çekilmiş fotoğraflarının altına Alyson Hannigan "@jellycat etkinliğinde HARİKA zaman geçirdik. Çok eğlendik; kızım @satyana_art tarafından yapılan bu özel Jellycat temalı manikür için minnettarım. Ailemizdeki gerçek sanatçının o olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim!" notunu düştü.

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Bu tatlı anne kız fotoğrafının altına Hannigan’ın hayranları "Kesinlikle kopyala-yapıştır!", “Sanki çift görüyoruz”, “Tıpkı ikizler gibisiniz” şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

Hannigan ve eşi, "Angel" dizisinin yıldızı Alexis Denisof'un Satyana (17) ve Keeva (14) adında iki kızları var.

Çift, 90'ların sonlarında "Buffy the Vampire Slayer" setinde tanışmıştı. Denisof, hem "How I Met Your Mother"da Sandy Rivers hem de "Buffy the Vampire Slayer"da Wesley Wyndam-Pryce rolleriyle eşi Alyson Hannigan’la aynı yapımlarda rol almıştı.

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Hannigan'ın Keeva ile yaptığı bu paylaşım, 14 yaşındaki kızının liseye başlamasından yaklaşık bir ay sonrasına denk geldi. Oyuncu, 31 Ağustos'ta Instagram'da küçük kızının elinde "So High School" (Tam Bir Lise Havası) ve hemen altında "Class of 2030" (2030 Mezunları) yazan bir pankart tuttuğu bir fotoğraf paylaşmış ve liseye başlayan kızıyla çok gurur duyduğunu yazmıştı.

Alyson Hannigan, mutlu yuvasını kurduktan uzun yıllar sonra aslında evlenmeyi kocasıyla tanışana kadar aklından geçirmediğini ama onu tanıyınca doğru kişi olduğunu anladığını itiraf etmişti.

“Ona anında çekildim ve gerçekten sevgili olmadan önce bir buçuk yıl arkadaş olduk, ki herkese bunu tavsiye ederim." diyen ünlü oyuncu ve kocası on yıllık evliliklerinin ardından Ekim 2013'te Hawaii'de gün doğumu töreninde evlilik yeminlerini yenilediler ve iki kızları da çiçekçi kız ve nedime rollerini üstlendi.