Kral olsaydı ikisinden de korkardı... Hem kardeşine terbiye verdi, hem de tanımadığı insanları zengin etti

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Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde çifti Kate Middleton ve Prens William'ın çocuklarına olduğu gibi...

Dışarıdan bakan herkesin de kolayca görebileceği gibi Galler çiftinin en büyük çocuğu olan 11 yaşındaki George, geleceğin kralı olarak yaşından daha çabuk olgunlaştı.

Yıllardır üzerinde takım elbisesiyle bazen babası William, bazen annesi Kate ile bazı görevlere gidiyor zaten. Ayrıca daha minicik bir bebekken ilk yurt dışı gezisine bile çıkmıştı.

Elbette 9 yaşındaki kız kardeşi Charlotte ile 6 yaşındaki en küçükleri Louis de onlara katılıyor zaman zaman.

İKİ KÜÇÜK KARDEŞ ARTIK BAKIŞLARIYLA ANLAŞIYOR

Galler çiftinin çocuklarına dışarıdan bakıldığında Kate ile William'ın tek kızı Charlotte ile en küçük çocukları Louis'nin arasındaki yakınlık dikkat çekmeyecek gibi değil.

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Hepsinin en büyüğü olan George ise belki de yaşı ve sorumlulukları gereği onlardan biraz daha uzak ve farklı duruyor.

Galler çocukları George, Charlotte ve Louis ile ilgili bu durum, Kate ve William'ın resmi Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla bir kez daha gözler önüne serildi.

Anneleri Kate'in bu yıl dördüncü kez ev sahipliğini üstlendiği Noel konserinde çekilen o pozda üç kardeş aynı karede görülüyor. George biraz daha geride, Charlotte ile Louis ise hemen onun önünde karşı karşıya duruyorlar.

Charlotte ile Louis'nin birbirlerinin gözlerinin içine dikkatle bakışı ise dikkatlerden kaçacak gibi değil.

Ya da daha doğru bir deyişle küçük Louis'nin sanki bir sonraki adımının ne olacağının işaretini bekler gibi ablasına bakışı.

Charlotte ile Louis artık bakışlarıyla anlaşıyorlar... Büyük kardeş George ise sanki bu ittifakın biraz dışında kalmış gibi.





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AFACAN OLACAĞI O ZAMANDAN BELLİYDİ

Aslına bakılırsa daha yıllar öncesinden gelecekte kral olmaya hazırlanan ağabeyi George'dan daha baskın kişilikli olduğu dikkat çeken Charlotte, epeydir küçük kardeşi Louis'yi himayesine almış durumda.

Şimdi şöyle biraz geriye doğru gidelim.

Galler çiftinin en küçük çocuğu Prens Louis'nin kamera karşısına çıkmaya başladığı ilk dönemlere gidelim...

Louis, ilk kez babasının ve annesinin kucağında 2019 yılındaki Trooping The Colour geçidinde kameraların ve halkın karşısına çıkmıştı.. Daha o zamandan ileride ne kadar hareketli olacağı ve yerinde bile duramayacağı belliydi.

Bir ara Kate'in bir ara William'ın kucağında Buckingham Sarayı'nın balkonunda ilginç hareketler sergiledi Louis. Kimi zaman el salladı kimi zaman da yüzünü tuhaf şekillere soktu.

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Sonra uzun süre aile etkinliklerine katılmadı. Ta ki Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı törenlerine kadar... İşte o dönemdeki etkinliklerde ailesinin bütün üyelerini hatta Kraliçe'yi bile gölgede bıraktı. Afacanlığıyla herkesten rol çaldı.

ABLASININ EMİN ELLERİNE BIRAKTILAR

Onun ardından katıldığı etkinliklerde ise yanında hep ablası Charlotte vardı... Kardeşinden sadece üç yaş büyük olsa da Kate ile William, afacan küçük çocuklarını tek kızları Charlotte'a emanet etti. Elbette onu göz ucuyla takip ederek ablasına güvendiler.

Özellikle de Kral Charles'ın taç giyme töreninde herkes Louis'nin ne türden afacanlıklar yapacağını merak ederken o ablası Charlotte'un himayesinde uslu uslu durdu.

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Kapalı alandaki törende zaman zaman dışarı çıkarılsa da o gün herhangi bir aşırılık yapmadı.

Zaten ondan sonraki törenlerde de genellikle Charlotte'un elini tutarak yerini aldı.. Bir başka deyişle ağabeyi George'a bile yeri geldiğinde ne zaman ne yapacağını söyleyen Charlotte küçük afacan kardeşini de kontrolü altına aldı.

ORTANCA VE KÜÇÜK KARDEŞ ARASINDA DAHA ŞİMDİDEN BİR İTTİFAK VAR

Sonuç olarak Charlotte afacan kardeşine hakim olma ve onu kontrol etme konusunda annesinin ve babasının yüzünü kara çıkarmadı.

Bütün bunların sonucu olarak da Galler çiftinin iki küçük çocuğu arasında belli ki George'un biraz uzak kaldığı bir ittifak kuruldu.

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Bu arada Charlotte daha ufacık yaşlarından itibaren diğer kardeşlerinden farklı kişiliğiyle dikkat çekiyor. Hatta bazı yorumlara göre aslında tahta geçmesi gereken utangaç ve sessiz George değil baskın kişilikli Charlotte.

Tabii ki işler öyle yürümediği için zamanı gelince tahta George çıkacak. Ama yine birçok yoruma göre Charllotte da ağabeyinin ülke yönetimi konusundaki en büyük desteği olacak.

Bu arada Charlotte'un başka bir özelliği daha var. Yeri gelmişken onu da hatırlatalım.

Charlotte dünyanın hem en zengin hem de başkalarına en çok para kazandıran çocuğu.

Küçük Charlotte'un zenginliğinin kaynağı tabii ki mensup olduğu aile. Yani ona kalacak olan miras söz konusu. Charlotte zamanı geldiğinde 4 milyar sterlinden fazla bir mirasın sahibi olacak.

Bir takım taşınmazlar bir yana Charlotte biraz daha büyüdüğü zaman ailesinin o paha biçilmez mücevher koleksiyonundaki milyonluk parçalara ulaşabilecek.

Prenses Charlotte dünyanın en zengin çocuğu olmakla kalmıyor aynı zamanda kazandırıyor da! Kimlere mi?

Belki kendisi şu an için pek farkında değil ama önde gelen moda markaları onun sayesinde kasalarını dolduruyor.

Bir başka deyişle çocuk modasında bir "Charlotte etkisi" var. Tıpkı yetişkin kadın giyimindeki "Kate etkisi" hatta ondan önceki "Diana etkisi" gibi.

Daha açık söylersek Prenses Charlotte da kendi yaşıtları arasında bir moda ikonu.

ONUN SAYESİNDE NİCE KASALAR DOLUYOR

Charlotte epey uzun zamandır tüm ailesiyle birlikte bazı etkinliklerde kameralar karşısına çıkıyor. İşte o sırada giydikleri de bir anda trend haline geliyor.

Kendi kız çocuklarını kraliyet ailesinden biri gibi giydirmek isteyen anneler ve babalar, Charlotte'un üzerinde gördükleri giysileri almak için söz konusu markaların mağazalarına ya da internet üzerinden satış yaptıkları sitelere kelimenin tam anlamıyla hücum ediyor.

Moda markalarının bu işten kazancı ise milyonlarca doları buluyor. Yani kasaları Charlotte sayesinde epey doluyor.

Sözgelimi babası William ve ağabeyi George ile birlikte Taylor Swift konserine gittiğinde üzerinde olan payetli çocuk parti elbisesi internet üzerinde sadece birkaç saat içinde yok sattı.

Aynı şekilde 2022 Kraliçe'nin Platin Jübilesi etkinliklerinden birinde giydiği kırmızı elbise de annelerin ve kızlarının büyük ilgisini çekti.

Hatta o elbisenin aynısından satın almak isteyenler tam bir çılgınlık yarattı ve o ürün de birkaç saatte yok sattı.

Charlotte'un bu özelliği yeni başlamadı kuşkusuz. Daha küçükken altıncı doğum günü pozunda giydiği çiçekli elbise de kapış kapış gitti. Söz konusu markanın 28 yıllık tarihinde o zamana kadar en hızlı satılan ürün oldu.