Küçük İkranur'la ilgili son dakika gelişmelerini Müge Anlı paylaşıyor- İkranur Tilsi'ye ne oldu, ölüm nedeni belli oldu mu?

Hafta sonunda bu yana kayıp olarak aranan İkranur'dan gelen son dakika haberi kahretti. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'inin cansız bedeni evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede, savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, detaylı araştırma yaptı. Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, 'Maalesef kızımız derede ölü bulundu' paylaşımını yaptı. Giresun Valisi Enver yaptığı açıklamada, İkranur'un kesin ölüm sebebinin yapılan çalışmaların ardından netleşeceği duyurdu.

İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.

DÖRT GÜNDÜR ARANIYORDU

İkranur 27 Haziran Cumartesi günü Giresun'un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde kayboldu. Evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden İkranur Tirsi (7) geri dönmedi. Kayıp İkranur için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız geri dönmeyince arkadaşları da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. JÖH, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürdü.Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

170 hektar alanda tarama yapıldı. Bugünkü aramalar özellikle Büyükada Deresi mevkisinde yoğunlaştırıldı. JÖH ekipleri hem dere yatağında hem de çevresindeki fındık bahçelerinde detaylı arama yaptı. Ayrıca drone ile havadan görüntüleme yapılarak küçük çocuktan iz arandı. Arama çalışmalarında termal kameraların yanı sıra 3 iz takip köpeği ile 1 kadavra köpeği de kullanıldı.

EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

İkranur Tirsi’nin cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu eve yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede, savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri ise alana kimseyi yaklaştırmadı.

BABASI KOŞARAK GELDİ

İkranur'un cesedinin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılanlar, hemen olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan baba Serdar Tirsi ise bölgeye koşarak geldi. Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba, ısrar edince olay yerine alındı. İkranur’un cansız bedeni, daha sonra ambulansla Giresun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Enver Ünlü TRT Haber'de yaptığı açıklamada, kesin ölüm sebebinin yapılan çalışmaların ardından netleşeceği bilgisini verdi. Ünlü, İkranur Tirsi'nin ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu. Giresun Valisi Enver Ünlü, 'Ölüm sebebini şu an için bilemiyoruz. Keşke çocuğumuzu sağ salim bulabilseydik ama üzgünüz' dedi.

Giresun Valiliği’nden arama çalışmaları sırasında dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. 170 personelin aradığı küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, "İkranur Tirsi kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 km (Kuşbakışı 1 km) uzaklıkla incirli mevkiinde dere içerisinde arama ekiplerince bulunmuş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allahtan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

"OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURMASI SAVCILIĞIMIZCA DEVAM EDECEK"

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, İkra Nur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu söyledi.

Savcılık marifetiyle soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğüne dikkati çeken Tuna, "O bölgede çok yönlü arama faaliyetleri 2 gündür devam ediyordu. Olayın tüm yönleriyle soruşturması savcılığımızca devam edecek." dedi.

Tuna, gazetecilerin İkra Nur'un ölümüne ilişkin bulgularla ilgili sorusuna, "Şu saatte söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametine sakınca getirebilir. Bu konularla ilgili şu an yorum yapmamız doğru değil arkadaşlar." yanıtını verdi.

Cesedin bulunduğu noktayla ilgili soru üzerine Tuna, İkra Nur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu anımsattı. Tuna, "Suyun içinde. Orada su derinliği çok fazla değil. Yüzeyle taban birbirine çok yakın." ifadelerini kullandı.

Tuna, İkra Nur'u arama çalışmalarında canla başla çalışan herkese teşekkür etti.

İkranur Tirsi kaçırıldı mı?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı küçük kızın kaybını derinlemesine incelemeye başlattı. Anlı ekibini Giresun'a gönderdi. Köylüler, İkranur'un kaybolduğu Cumartesi günü çocuk sesi duyduklarını belirtti. İkranur'un annesi canlı yayına telefonla bağlandı ve "şüphelendiğim hiç kimse yok, şüphelendiğim kişinin ismini jandarmaya verdim" dedi.