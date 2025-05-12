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Küçük Eşref ve Nisan'a seyirciden tam not! Benzerlikleri şaşırtıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 12:00

Kanal D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi Eşref Rüya, yıldız oyuncu kadrosuyla olduğu kadar genç yeteneklerinin performanslarıyla da gündemde.

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'Yetim Ömer' karakteriyle milyonları gözyaşlarına boğan Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu, şimdiden kendi fan kitlesini yarattı.

Yer aldığı sahneler sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Kıskacıoğlu, yaşından büyük oyunculuğuyla takdir topluyor.

Küçük Eşref ve Nisana seyirciden tam not Benzerlikleri şaşırtıyor...

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTIYOR

Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref'in çocukluğunu Umut Tevetoğlu, Demet Özdemir'in oynadığı Nisan'ın çocukluğunu ise Asmin Hazan Çiftçi canlandırıyor.

Ulusoy ve Özdemir'e olan benzerlikleriyle görenleri şaşırtan iki genç yetenek, oyunculuk konusunda da abi ve ablalarını aratmıyor.

Küçük Eşref ve Nisana seyirciden tam not Benzerlikleri şaşırtıyor...

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Zaman atlama sahnelerinde izleyiciyle buluşan küçük Eşref ve küçük Nisan'ın sahneleri en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

Tims&B imzalı 'Eşref Rüya', yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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