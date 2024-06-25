Küçük Esnaf nerede çekildi, ne zaman? Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları

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Küçük Esnaf filmi bir kez daha televizyonda izleyicisiyle buluşuyor.İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın hem başrolünde oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı ‘Küçük Esnaf’ filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Gupse Özay, Cengiz Bozkurt ve Cezmi Baskın yer alıyor. Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte Küçük Esnaf oyuncuları ve karakterleri...

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir mahalle çilingiri olan Berhudar, babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi nedeniyle kendini bir anda mafyaya 100 bin lira borçlanmış olarak bulur. Bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünen Berhudar, bu sırada yolu genç ve güzel bir kadınla kesişince daha da büyük bir çıkmazın içine girer.

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KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Ahmet Arslan – Kamil