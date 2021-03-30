Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Küçük Esnaf oyuncu kadrosu
Küçük Esnaf filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Küçük Esnaf bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın hem başrolünde oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı filmde küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatılıyor.
Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Küçük Esnaf filmi oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın gibi isimler bulunuyor.
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI
Küçük Esnaf filmi oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.
KÜÇÜK ESNAF KONUSU
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.
KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?
2016 yapımı Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.