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Kübra Ece'den acı haber... Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınmıştı

#Kübra Ece#Kübra Ece Kimdir#Kübra Ece Öldü Mü
Kübra Eceden acı haber... Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınmıştı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında bir döneme damgasını vuran yarışmacı Kübra Ece hayatını kaybetti. Kübra Ece’nin yaşamına son verdiği iddia edildi. Kübra Ece’nin vefat haberi ardından yakın arkadaşları paylaşımlarda bulundu.

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Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ece'den acı haber geldi. Genç yarışmacının 4. kattan atlayıp intihar edip hayatını sonlandırdığı iddia edildi. Vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla doğruladı. 

Durkaya; "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kübra Eceden acı haber... Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınmıştı

Kübra Ece kimdir?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında hayatıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.''

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#Kübra Ece#Kübra Ece Kimdir#Kübra Ece Öldü Mü

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