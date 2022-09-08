Kubilay Aka: Oyunculuğa başlarken kaygılarım vardı

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◊ Hiç kaygılandığınız anlar oldu mu?

- Oyunculuğa başlarken biraz kaygılarım oldu. ‘Yapabilecek miyim, insanların güvenini kara çıkartır mıyım?’ gibi duygular içindeydim. Şimdi birçok şeyi deneyimledikten sonra fark ettim ki karnım açmış benim ve o açlık hâlâ sürüyor.

◊ Aileniz size destek oldu mu?

- Ailem öncesinde biraz tereddüt etse de sonrasında oyunculuk kariyerimi destekledi ve her daim arkamda durdu.

◊ Hayalinizdeki rol nedir?

- Hep bir “challenge” arayışındayım. Mesela akıllı ama uzuvları olmayan veya her şeyi olan ama düşünemeyen bir anti karakter olabilir.

Müzik grubunda bateri çalmak isterim

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◊ Müzikle de aranız iyi…

- Bateri çalmayı çok seviyorum, bir müzik grubunun içinde baterist olarak bulunabilmeyi çok isterdim. Arkadaşlarla küçük bir stüdyo kurduk ve şarkı söyleyip eğleniyoruz. Enstrüman çalıyor, beste yapıyoruz. Rap, rock, alternatif rock ve akustik tarzlar seslendirmeyi seviyorum. Ayrıca Hayko Cepkin, Toygar Işıklı ve Ceylan Ertem ile ‘Çukur’ dizisi için besteler yaptık. Hepsi çok güzel anılar olarak hatırlanacak.