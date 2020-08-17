Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu belli oldu - Kuaförüm Sensin’de Gözde Kansu’nun yerine gelen Çiğdem Batur kimdir?

Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu deneyimli sunucu Çiğdem Batur oldu. Gözde Kansu’dan görevi devralan Çiğdem Batur, 17 Ağustos 2020’den itibaren Kuaförüm Sensin’in sunuculuğunu üstelenecek.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, sunucusu Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.