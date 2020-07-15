Kuaförüm Sensin'e geri dönen Adnan Serter kimdir, kaç yaşında?

Yeni sezonda Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç ile birlikte jüri üyeliğini üstlenen Adnan Serter, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Kuaför olan babasından izinden giden Adnan Serter, henüz 11 yaşındayken çıraklık yapmaya başladı, bir yandan da eğitimini sürdürdü. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Elektrik Yüksek Okulu'na başladı ancak lisansı bırakarak 1986 yılında profesyonel olarak kuaförlük yapmaya başladı.

1989 yılında ilk kuaför salonunu açan Adnan Serter’in halen 6 salonla hizmet veren kendine ait kuaför salonu vardır. Avrupa ve Amerika'da saç konusunda çeşitli eğitimlere katılan Adnan Serter, kesim, topuz ve saç rengi konusunda yurt çapında seminerler de veriyor.

11 yaşında başladığı baba mesleği kuaförlüğü profesyonel olarak devam ettiren Adnan Serter ayrıca stil danışmanlığı yapıyor ve tüm bildiklerini YouTube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.