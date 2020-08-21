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Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin'e Adnan Serter'in oğlu Tibet damga vurdu! Ezgi ile Tibet Serter arasındaki mesajlar konuşuluyor

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Kuaförüm Sensin'e Adnan Serter'in oğlu Tibet damga vurdu! Ezgi ile Tibet Serter arasındaki mesajlar konuşuluyor
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Kuaförüm Sensin 307. bölümünde gelinlik konsepti ile yarışan gelinlere Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter eşlik etti. Programa sürpriz bir şekilde konuk olan Tibet Serter için modeller birbirine girdi. Ezgi, Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter ile mesajlaştıklarını söyledi ve aralarında geçen diyalogtan bahsetti. Adnan Serter mesajları gülerek okurken Gizem'in yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyordu.

Kuaförüm Sensin'in 19 tarihli bölümüne Adnan Serter’in zaman zaman bahsettiği oğlu Tibet Serter damga vurdu. Kuaförüm Sensin’in jüri üyesi Adnan Serter’in oğlu Tibet Serter, gelin konseptinde modellere eşlik etti. Sürpriz konuk ardından mesajlaşma iddiası güne damga vurdu.Kuaförüm Sensin 308 Bölümünde, Ezgi'nin Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter ile mesajlaştıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

Ezgi, Tibet Serter ile sosyal medyada mesajlaştıklarını söylerken mesajları da Adnan Serter'e gösterdi. Diğer model yarışmacı Gizem ise bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Ezgi'nin Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter ile mesajlaştıkları iddiası hala konuşuluyor.

 

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