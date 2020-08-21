Kuaförüm Sensin'e Adnan Serter'in oğlu Tibet damga vurdu! Ezgi ile Tibet Serter arasındaki mesajlar konuşuluyor

Kuaförüm Sensin'in 19 tarihli bölümüne Adnan Serter’in zaman zaman bahsettiği oğlu Tibet Serter damga vurdu. Kuaförüm Sensin’in jüri üyesi Adnan Serter’in oğlu Tibet Serter, gelin konseptinde modellere eşlik etti. Sürpriz konuk ardından mesajlaşma iddiası güne damga vurdu.Kuaförüm Sensin 308 Bölümünde, Ezgi'nin Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter ile mesajlaştıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ezgi, Tibet Serter ile sosyal medyada mesajlaştıklarını söylerken mesajları da Adnan Serter'e gösterdi. Diğer model yarışmacı Gizem ise bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Ezgi'nin Adnan Serter'in oğlu Tibet Serter ile mesajlaştıkları iddiası hala konuşuluyor.