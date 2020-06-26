Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Sorusu yanıtsız kaldı - Kuaförüm Sensin’de neden eleme olmadı?
Jüri üyelerinin değiştiği Kuaförüm Sensin’de bir eleme bölümü daha geride kaldı. Tartışmaların damga vurduğu eleme bölümünde oylamalar sonucunda Kuaförüm Sensin’den elenen takım ve haftanın birinci olan takımı açıklandı. Ancak elenen ismin açıklanması ardından sürpriz bir karar çıktı. Peki, Kuaförüm Sensin’de neden eleme olmadı?
Kuaförüm Sensin ekran macerasında bir haftayı tamamladı. Bu hafta jüri üyenin de gizli oylarıyla Kuaförüm Sensin’de haftanın şampiyonu Mustafa, Tuna ve Su oldu. Kuaförüm Sensin’de en düşük puanları alarak elenen takım ise Turan - Damla ikilisi oldu. 36 puan toplayan takım için ise sürpriz karar verildi.
BÜLENT ERSOY İSTEDİ ELENEN İSİM KURTULDU
Bülent Ersoy’un isteği üzerine, Turan ve Damla’nın Kuaförüm Sensin’den elenmesi iptal edildi. Bu neden Kuaförüm Sensin’nde bir eleme gerçekleşmedi.
KUAFÖRÜM SENSİN ZEYNEP NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Yeni yarışmacılar Turan ve Damla, haftanın finaline makyözleri Zeynep'in elenmesi nedeniyle eksik girdi. Önceki gün yaşanan sorunlar nedeniyle takımın makyözü Zeynep diskalifiye edildi. Turan ve Damla makyaj kısmını da beraber halletmeye karar verdi.
Sunucu Gözde Kansu, diskalifiye durumunu şu sözlerle ifade etti;
"Dün Zeynep Hanım aldığı puanlara itiraz ettiği için kimi problemler yaşadık. Kendisiyle ilgili diskalifiye kararı alınmıştır."
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