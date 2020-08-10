Kuaförüm Sensin’de değişiklik: Yeni sunucu kim olacak? Gözde Kansu neden yok, neden ayrıldı?

Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'den ayrılma kararı aldı. Ayrılık açıklaması yaparken zaman zaman duygusal anlar yaşan Gözde Kansu, şunları söyledi: “Bu program bana teklif edildiğinde 40 günlük bebekti. Bir baktım 300 küsur bölüm oldu. Fakat ben mesleğimi, tiyatro sahnelerini özledim. Benim dizi setlerine dönmem gerekiyor, çünkü çok özledim işimi. İzninizi istiyorum, benden bu kadar.”

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?

Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak programın ilk bölümlerini üstlenen Özge Borak'ın yeniden döneceği iddia edildi.