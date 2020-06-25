Kuaförüm Sensin Zeynep neden diskalifiye edildi? Kuaförüm Sensin Zeynep'in diskalifiye nedeni!

Kuaförüm Sensin Zeynep 25 Haziran Perşembe günü diskalifiye olarak yarışmaya veda etti. Diskalifiye nedeni, sunucu Gözde Kansu tarafından açıklandı. Peki, Kuaförüm Sensin Zeynep neden diskalifiye edildi? İşte, o bilgiler

KUAFÖRÜM SENSİN ZEYNEP NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Yeni yarışmacılar Turan ve Damla, haftanın finaline makyözleri Zeynep'in elenmesi nedeniyle eksik girdi. Önceki gün yaşanan sorunlar nedeniyle takımın makyözü Zeynep diskalifiye edildi. Turan ve Damla makyaj kısmını da beraber halletmeye karar verdi.

Sunucu Gözde Kansu, diskalifiye durumunu şu sözlerle ifade etti;

"Dün Zeynep Hanım aldığı puanlara itiraz ettiği için kimi problemler yaşadık. Kendisiyle ilgili diskalifiye kararı alınmıştır."

Bülent Ersoy ise yarışmacının 'Ben zaten yarın gelmiyorum' sözleri üzerine yerinde bir karar olduğunu ifade ederek jüri olarak kararın arkasında olduğunu belirtti.