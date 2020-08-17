Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Işıl Reçber oldu: Çiğdem Batur olacağı iddia edilmişti

Kuaförüm Sensin’in yeni sunucusu sürpriz bir isim oldu. Programın jüri koltuğunda oturan Işıl Reçber, arık programın sunuculuğunu üstelenecek. Gözde Kansu’dan görevi devralan Işıl Reçber, 17 Ağustos tarihli bölümde yaptığı açıklamada kendisine sunuculuk teklifi geldiğini ve kabul ettiğini söyledi.

IŞIL REÇBER KİMDİR?

Antep ve Arnavut karışımı bir ailenin üç çocuğundan biri olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Işıl Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya’da tanıştı. 1997 yılında evlenen çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var. Modayla ilgilenen Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunuyor.

Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden.