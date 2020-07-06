Kuaförüm Sensin yarışmacıları değişti! İşte Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları

Kuaförüm Sensin yarışmacıları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Show TV’de yayınlanan programda geçtiğimiz günlerde jüri üyeleri değişmişti. Yapılan açıklamada yarışmacıların tamamının da değiştiği açıklandı. Kuaförüm Sensin yarışmasında daha önceden yarışan Tayfun-Serap ile Aytekin-Dilek yeniden katıldı. Koray-Engin ve Ali-Ece’den oluşan yeni takımlar ilk kez yarışma heyecanı yaşıyorlar.

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ YARIŞMACILARI

Kuaförüm Sensin yarışmasında daha önceden yarışan Tayfun-Serap ile Aytekin-Dilek yeniden katılırken, Koray-Engin ve Ali-Ece’den oluşan yeni takımlar ilk kez yarışma heyecanı yaşıyorlar.

Yeni yarışmacılar arasında bulunan Aytekin rakiplerinin uymaları gereken kuralları kartlarla anlattı. Ancak Aytekin’in bu tavrından sıkılan Bülent Ersoy araya girdi. Diğer yarışmacılar da bu kurallara uymayacaklarını söylediler.

ALİ VE ECE KİMDİR?

Ece 29 yaşında ve 1 yıllık evli. Asıl mesleği spor eğitmenliği olan Ece yaklaşık 7 yıldır makyöz.

13 yıldır kuaför olduğunu söyleyen Ali yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

AYTEKİN VE DİLEK KİMDİR?

28 yaşında olan Aytekin evli ve 15 yıldır kuaförlük yapıyor.

Üniversiteyi bıraktıktan sonra kuaförlük ve güzellik uzmanlığı akademisini bitiren Dilek yarışmaya Kırklareli’den katılıyor.

KORAY VE ENGİN KİMDİR?

Koray aslen Tekirdağlı. Makyaj seminerleri veren Koray yarışmaya Mersin’den katılıyor. 13 yaşından beri bu mesleği yaptığını aktarıyor.

36 yaşında olan Engin kendini bildiğinden beri bu işi yaptığını söylüyor. 1 yıldır Koray ile beraber salon işlettiklerini aktardılar.

TAYFUN VE SERAP KİMDİR?

Karslı olan Tayfun 2012’de kuaförlüğü bıraktıktan sonra Kuaförüm Sensin yarışması ile beraber mesleği dönüş yaptığını aktarıyor.

34 yaşında olan Serap yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 20 yıldır makyözlük yapıyor.