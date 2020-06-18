Kuaförüm Sensin Su Sümeyye kimdir, eşi kim?

Su Sümeyye Engin 1994 yılında dünyaya geldi. 26 yaşında olan Su evli ve İstanbul'da yaşıyor. İlk olarak Gardırop Savaşları yarışmasıyla tanınan Su Sümeyye Engin, daha sonra Kuaförüm Sensin programında saç ve makyaj modelliği yapmaya başladı. Modellik yapan Su Sümeyye’nin kendisine ait bir Youtube kanalı var ve orada makyaj videolarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor.



Su Sümeyye Atlı Engin, O Ses Türkiye yarışmasına katılan Emre atlı ile evli.