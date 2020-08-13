Kuaförüm Sensin neden yok? Flaş ayrılık sonrası detaylar belli oldu

Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Kuaförüm Sensin, 10 Ağustos tarihinden bu yana ekranlarda yer almıyor. Ekranlarda yer almaması üzerine pek çok izleyicinin Kuaförüm Sensin neden yok ve bitti mi soruları, kanal tarafından yapılan bir duyuru ile açıklığa kavuşturulmuş oldu. Peki, Kuaförüm Sensin neden yok? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK?

Kuaförüm Sensin ekran macerasına ara verdi. Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in jüri üyeliğini üstlendiği Kuaförüm Sensin bu hafta boyunca ekranlarda yer almayacak. Programın yayın arası için bir açıklama yapılmadı ancak kanalda yer alan bilgilere göre Kuaförüm Sensin 17 Ağustos Pazartesi saat 12.30 günü kaldığı yerden devam edecek.

SUNUCU GÖZDE KANSU'DAN VEDA

Kuaförüm Sensin haftanın finalinde alışılmışın dışında bir veda yaşandı. Final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi.



Kuaförüm Sensin’in ekran yüzü, sevilen sunucu Gözde Kansu bu hafta son bölümle izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı.