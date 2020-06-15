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Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin jüri üyelerinde değişiklik - Kuaförüm Sensin yeni jüri üyeleri kimler oldu?

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Kuaförüm Sensin jüri üyelerinde değişiklik - Kuaförüm Sensin yeni jüri üyeleri kimler oldu?
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Kuaförüm Sensin'in jüri üyeliğinde değişikliğe gidildi. Adnan Serter, Sebile Ölmez ve Muammer Ketenci'nin jüri üyeliğini üstlendiği Kuaförüm Sensin'in jüri koltuğunda artık 3 yeni isim yer alacak. Kuaförüm Sensin yeni jüri üyeleri kimler oldu?

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Bülent Ersoy, Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programı ile ekranlara geri dönüyor. Diva Bülent Ersoy'la birlikte Kuaförüm Sensin'in jüri koltuğunda cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ekranların sevilen ismi Işıl Reçber ve ünlülerin kuaförü ve makyözü olarak tanınan Seçkin Süngüç oturacak.

Kuaförüm Sensin formatı hakkında bilgiler

Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun üstlendiği Kuaförüm Sensin programında 4 kuaför ekibi yarışıyor. Bir kuaför bir de makyözden oluşan takımlar her gün jüri tarafından belirlenen konsepte en uygun saç ve makyajı belli bir sürede yapıyor. Haftanın finali olan cuma günü jüriden en yüksek puanı alan ekip 10 Bin TL'nin sahibi oluyor.

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