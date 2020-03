Kuaförüm Sensin jüri üyeleri neden değişti? Ayşegül Kartal ve Tuğba Özay neden yok?

Kuaförüm Sensin'de yeni haftaya sürpriz değişikliklerle başladı. Artık Best Of formatıyla eski yarışmacıların mücadele edeceği yarışmaya jüri üyeleri Ayşegül Kartal ve Tuğba Özay veda etti. Kuaförüm Sensin'in jüri üyeleri Ayşegül Kartal ve Tuğba Özay artık yarışmada olmayacaklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Ayşegül Kartal'ın açıklaması



"Canım sevdiceklerim beni seven, dinleyen, ailesinden biri gibi gören eleştiren, garip bulan ama çokça bağrına basan, herkese selam olsun pazartesi itibari ile yeni programda olmayacağım için buradan bir veda olsun yeni yollarda karşılaşmak tekrar kucaklaşmak dileğiyle hepinizi seviyorum"



Tuğba Özay'ın açıklaması



"KAMUOYUNA DUYURU ..!!! Değerli takipçilerim, biricik Tubistlerim, dostlarım, sevenlerim ve sevgili medya mensubu arkadaşlarım ...! Tam tamına 26 yıldır televizyon ve şov dünyasının içerisinde yüzlerce projenin içerisinde yer aldım. Sayısını anımsamadığım kadar çokça tv programı yaptım . Ben ekranda olmayı , sizlerle iletişim ve etkileşim içerisinde olmayı çok seviyorum . Sizlerden aldığım güzel enerjiler beni her daim ayakta tutuyor , moral veriyor . Son olarak bildiğiniz üzere Show Tv ekranlarında yayınlanan @kuaforumsensintv adlı yarışma programında jüri olarak görev yapmaktaydım. Yaklaşık 3.5 ay boyunca görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim . Gerek önerdiğim kostüm konseptleri gerekse konseptlere uygun giyim tarzımla birçoklarınız tarafından şahane yorumlar aldım. Programda yapmış olduğum konuşmalar kimileriniz tarafından çok beğenildi kimileriniz tarafından belki de eleştirildi . Kiminiz kızdınız kiminiz bağrınıza bastınız . Ama şunu hep hissettirdiniz ki sizler de beni, ekranda olmamı çok özlemiştiniz . Yarışma format değişikliğine gitmesinden sebep programdan ayrılmış bulunmaktayım . Bugünden itibaren Kuaförüm Sensin'de olmayacağım . @globalmedya Ailesi'ne çok teşekkür ederim ki böylesine keyifli bir projenin içerisinde yer aldığım İçin .. Gönlüm bir an önce başka bir tv programı içerisinde olup sizlerin karşısında olmaktan yana .. Son olarak programdan ayrılmamın sebebi kesinlikle geçirmiş olduğum mide kanamasıyla ilgili değildir .. Kaldı ki sağlığım da çok şükür çok iyi .. Ben güçlü ve dirayetli bir insanımdır . Bir o kadar da duygusal Yarışmacı arkadaşlarımızı çok sevmiş elimden geldiğince kırmamaya aksine cesaretlendirmeye öze göstermiştim. Kırdıysam da affola .. Jüri üyesi arkadaşlarımla da çalışmak çok keyifli çok eğlenceliydi. Tüm Global Medya çalışanlarına , tüm ekip arkadaşlarıma , izleyicilerime sonsuz teşekkürlerimle yeni projelerde ve sağlıklı günlerde görüşmek umuduyla"