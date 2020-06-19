Kuaförüm Sensin Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’in hayatı

Kendine ait bir parfüm markası ve özel koleksiyonları olan Işıl Reçber, Kuaförüm Sensin programıyla birlikte merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Bülent Ersoy ve Seçkin Süngüç ile birlikte Kuaförüm Sensin’in jüriliğini üstlenen Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında?



Antep ve Arnavut karışımı bir ailenin üç çocuğundan biri olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Işıl Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya’da tanıştı. 1997 yılında evlenen çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var. Modayla ilgilenen Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunuyor.



Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden. Birçok dernek ve vakfın faaliyetlerine katkıda bulunan Işıl Reçber’in 8 yıldır düzenli olarak pilates yaptığı biliniyor.