Kuaförüm Sensin Gizem Ay kimdir, kaç yaşında, hangi yarışmada birinci oldu?

Yarı Çanakkale, yarı İzmirli olan Gizem Ay, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Mücevher Tasarımı Bölümü’nde tamamlayan Gizem Ay, modellik yapmaktadır. 2016 yılında Gardırop Savaşlarına katılan ve yarışmadan birincilikle ayrılan Gizem Ay, bu program ardından Tv 8 ekranlarında yayınlanan; 2017 yapımı, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu’nun yaptığı İşte Benim Stilim'de yarışmıştır.