Kuaförüm Sensin Elvan kimdir nereli kaç yaşında?
Kuaförüm Sensin yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Elvan Doğan, araştırılan isim olmaya devam ediyor. Model olarak yer aldığı yarışmada söylemleri, duruşu ve hareketleri ile öne çıkan Kuaförüm Sensin Elvan Doğan, Almanya'dan katıldığı yarışmada mücadelesini sürdürüyor. Peki, Kuaförüm Sensin Elvan kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o detaylar
Kuaförüm Sensin Elvan Doğan 23 yaşında ve yarışmaya Almanya'dan katılıyor. Annesiyle birlikte büyüdüğünü söyleyen Elvan Doğan, küçük yaşta ufak da olsa kirpik yaparak mesleğe atıldığını anlatıyor. Kısa sürede işi olacağını anladıktan sonra estetisyenliğe adım attı ve geliştirdi. İki senedir de kendi iş yeri var. Kozmetik salonu işletiyor. Kendisini sürekli geliştirme hırsı mevcut. Hedefi tanınmış ve ünlü bir estetisyen olarak müşterilerine hizmet vermek ve onları mutlu etmek. Annesinin de kendisiyle gurur duymasını istiyor.
Elvan Doğan, model olarak atıldığı yarışmaya aslında yarışmacı olarak katılmak istemiş ancak yoğunluğu sebebiyle modellik yapmak istemiştir.
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