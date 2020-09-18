Kuaförüm Sensin Elvan kimdir nereli kaç yaşında?

Kuaförüm Sensin Elvan Doğan 23 yaşında ve yarışmaya Almanya'dan katılıyor. Annesiyle birlikte büyüdüğünü söyleyen Elvan Doğan, küçük yaşta ufak da olsa kirpik yaparak mesleğe atıldığını anlatıyor. Kısa sürede işi olacağını anladıktan sonra estetisyenliğe adım attı ve geliştirdi. İki senedir de kendi iş yeri var. Kozmetik salonu işletiyor. Kendisini sürekli geliştirme hırsı mevcut. Hedefi tanınmış ve ünlü bir estetisyen olarak müşterilerine hizmet vermek ve onları mutlu etmek. Annesinin de kendisiyle gurur duymasını istiyor.

Elvan Doğan, model olarak atıldığı yarışmaya aslında yarışmacı olarak katılmak istemiş ancak yoğunluğu sebebiyle modellik yapmak istemiştir.