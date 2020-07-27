Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Çiğdem Çelik hakkında bilgiler

Çiğdem Çelik, 1979 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir annenin kızıdır. Annesi ve ablaları ile İstanbul'da yaşayan Çiğdem Çelik, daha önce farklı formatlardaki programlarla adını duyurdu. Daha önce özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Çiğdem Çelik, İşte Benim Stilim, İşte Benim Stilim All Star, Yemekteyiz ve Fenomen programlarına katıldı. İşte Benim Stilim All Star yarışmasında finale kadar geldi ve yarışmayı 3. olarak tamamladı.

Sosyal medyada yaptırdığı estetikler nedeniyle sık sık eleştirilen Çiğdem Çelik, ilk botoksunu 22 yaşında yaptırdığını açıkladı.