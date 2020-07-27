Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Çiğdem Çelik hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin programına sonradan dahil olan Çiğdem Çelik, gerek yorumları gerekse hayatına ilişkin anlattıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Çiğdem Çelik, Kuaförüm Sensin programında makyöz Gül Mammadova ve kuaför Bena Kanberlioğlu’nun modelliğini üstleniyor. Babasını genç yaşta kaybeden Çiğdem Çelik, hayatını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Peki, Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Çiğdem Çelik hakkında bilgiler
Çiğdem Çelik, 1979 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir annenin kızıdır. Annesi ve ablaları ile İstanbul'da yaşayan Çiğdem Çelik, daha önce farklı formatlardaki programlarla adını duyurdu. Daha önce özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Çiğdem Çelik, İşte Benim Stilim, İşte Benim Stilim All Star, Yemekteyiz ve Fenomen programlarına katıldı. İşte Benim Stilim All Star yarışmasında finale kadar geldi ve yarışmayı 3. olarak tamamladı.
Sosyal medyada yaptırdığı estetikler nedeniyle sık sık eleştirilen Çiğdem Çelik, ilk botoksunu 22 yaşında yaptırdığını açıkladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle