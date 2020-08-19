Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir, kaç yaşında, evli mi? Çiğdem Çelik hakkında bilgiler

Bulgaristan göçmeni bir annenin kızı olan, annesi ve ablaları ile İstanbul'da yaşayan Çiğdem Çelik, 42 yaşında. Bursa’da farklı işlerle uğraşan Çiğdem Çelik, yönetici sekreterliği yaparken hostes olmak için İstanbul’a geldi. Daha önce Yemekteyiz, İşte Benim Stilim ve İşte Benim Stilim All Star yarışmalarıyla tanınan iddialı yarışmacı, en son İşte Benim Stilim All Star yarışmasında finale kadar gelmiş ve aldığı yüksek halk oylarıyla yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı.



Başından hiç evlilik geçmeyen Çiğdem, geçtiğimiz bölümlerde konu eski aşklardan açılınca çok zor anlar yaşamıştı. Eski aşkında yaşadığı büyük hayal kırıklıklarını ve ailesi ile ilişkisi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Birlikte olduğu adam için işini bıraktığını Çiğdem, evlenme planı yaparken yaşadığını hayal kırıklığı nedeniyle ayrıldıklarını, gelinlik giymekten nefret ettiğini söyledi.