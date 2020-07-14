Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik hakkında bilgiler

Kuaförüm Sensin programında makyözlük yapan Gül Mammadova ve kuaför Bena Kanberlioğlu’nun modeli olan Çiğdem Çelik, 1979 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir annenin kızıdır. İlk kez tv ekranlarına Yemekteyiz adlı programla adını duyuran Çiğdem Çelik, İşte Benim Stilim All Star yarışmasında finale kadar gelmiş ve aldığı yüksek halk oylarıyla yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Daha önce özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Çiğdem Çelik, ayrıca Fenomen yarışmasına katılmıştı.