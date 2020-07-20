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Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin Berna kimdir? Berna Kamberoğlu ile ilgili bilgiler...

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Kuaförüm Sensin Berna kimdir? Berna Kamberoğlu ile ilgili bilgiler...
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Kuaförüm Sensin yarışmacılarından Berna araştırılan isimler arasında bulunuyor. Gül Mamadova ile beraber yarışan Berna Kamberoğlu kuaför olarak yeteneklerini gösteriyor. Peki Kuaförüm Sensin Berna kimdir, kaç yaşında?

Kuaförüm Sensin yarışmacıları arasına yeni isimler katılmaya devam ediliyor. Kuaförüm Sensin Berna kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Gül Mamadova ile beraber yarışan Berna Kamberoğlu kuaför olarak yeteneklerini gösteriyor. İşte 22 yaşında olan Berna ile ilgili bilgiler...

BERNA KAMBEROĞLU KİMDİR?

Berna Kamberoğlu yarışmaya İstanbul’dan katıyor. 22 yaşında olan Berna’nın kuaför salonu bulunuyor.

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