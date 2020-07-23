Kuaförüm Sensin Banu Teker kimdir, kaç yaşında?

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç’ün jüri koltuğunda yer aldığı Kuaförüm Sensin’in bu sezondaki yarışmacılarından biri de Banu Teker oldu. Banu Teker yarışmada Aytekin Hamiş ve Dilek Öz’e model olarak eşlik ediyor. 2000 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Banu Teker, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Tekstil Sanatları Bölümü mezun oldu. Daha öncede Kim Milyoner Olmak İster ve Çarkıfelek gibi yarışmalarına katılmıştı.