Kuaförüm Sensin Banu Teker kimdir, kaç yaşında?
Kuaförüm Sensin’nde modellik yapan Banu Teker’in hayatına dair bilgiler merak ediyor. Konuşma tarzı ve ses tonu nedeniyle sıklıkla diğer yarışmacılar tarafından eleştirilen Banu Teker’in şarkı söylediği anlarda komik diyaloglar ortaya çıkıyor. Peki, Kuaförüm Sensin modellerinden biri olan Banu Teker kimdir, kaç yaşında?
Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç’ün jüri koltuğunda yer aldığı Kuaförüm Sensin’in bu sezondaki yarışmacılarından biri de Banu Teker oldu. Banu Teker yarışmada Aytekin Hamiş ve Dilek Öz’e model olarak eşlik ediyor. 2000 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Banu Teker, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Tekstil Sanatları Bölümü mezun oldu. Daha öncede Kim Milyoner Olmak İster ve Çarkıfelek gibi yarışmalarına katılmıştı.
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