MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuaförüm Sensin Banu Teker kimdir, kaç yaşında?
GeriTelevizyon Kuaförüm Sensin Banu Teker kimdir, kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin Banu Teker kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuaförüm Sensin Banu Teker kimdir, kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Kuaförüm Sensin’nde modellik yapan Banu Teker’in hayatına dair bilgiler merak ediyor. Konuşma tarzı ve ses tonu nedeniyle sıklıkla diğer yarışmacılar tarafından eleştirilen Banu Teker’in şarkı söylediği anlarda komik diyaloglar ortaya çıkıyor. Peki, Kuaförüm Sensin modellerinden biri olan Banu Teker kimdir, kaç yaşında?

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç’ün jüri koltuğunda yer aldığı Kuaförüm Sensin’in bu sezondaki yarışmacılarından biri de Banu Teker oldu. Banu Teker yarışmada Aytekin Hamiş ve Dilek Öz’e model olarak eşlik ediyor. 2000 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Banu Teker, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Tekstil Sanatları Bölümü mezun oldu. Daha öncede Kim Milyoner Olmak İster ve Çarkıfelek gibi yarışmalarına katılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle