Kuaförüm Sensin Almila Kuruoğlu kimdir?
Kuaförüm Sensin’in yeni yarışmacılarından biri de Almila Kuruoğlu oldu. Almila Kuruoğlu Kuaförüm Sensin yarışmasına 6 Temmuz Pazartesi yeni haftada Ece Bingöl ve Ali Ekim’e eşlik edecek model olarak katıldı. Peki, Almila Kuruoğlu kimdir?
Aslen Kayserili olan Almila Kuruoğlu, 1995 yılında dünyaya geldi. Almila Kuruoğlu, Göz6, İşte Benim Stilim, Bana Her Şey Yakışır ve Bu Tarz Benim gibi yarışmalarıyla tanınmıştı. Instagram’ı oldukça aktif bir şekilde kullanan yarışmacı, Kuaförüm Sensin’de de iddiasını koruyor. Hayatta en büyük korkusunun arılar olduğunu ifade eden Almila Kuruoğlu, ayrıca lokumdan nefret ediyor asla yemeyeceğini söylüyor.
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