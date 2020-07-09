Kuaförüm Sensin Almila Kuruoğlu kimdir?

Aslen Kayserili olan Almila Kuruoğlu, 1995 yılında dünyaya geldi. Almila Kuruoğlu, Göz6, İşte Benim Stilim, Bana Her Şey Yakışır ve Bu Tarz Benim gibi yarışmalarıyla tanınmıştı. Instagram’ı oldukça aktif bir şekilde kullanan yarışmacı, Kuaförüm Sensin’de de iddiasını koruyor. Hayatta en büyük korkusunun arılar olduğunu ifade eden Almila Kuruoğlu, ayrıca lokumdan nefret ediyor asla yemeyeceğini söylüyor.