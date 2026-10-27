Kraliyetten televizyon dünyasına! Hayaller Hollywood hayatlar MasterChef!

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Meghan’ın yeni bir programın çekimleri için haftalarca Avustralya’da kalmaya hazırlandığı, Prens Harry ve çocuklarının da ona eşlik edebileceği ortaya çıktı.

Sussex Düşesi’nin, Avustralya’nın en popüler televizyon programlarından birinde başrol üstlenmek üzere ülkeye gideceği iddia ediliyor.

45 yaşındaki Meghan’ın, Junior MasterChef Australia’nın yeni sezonunda sunuculuk yapmak üzere anlaştığı ve gelecek yıl Melbourne’de haftalarca vakit geçireceği öne sürülüyor.

Bu gelişme, Meghan’ın bu yılın başlarında MasterChef Australia’ya sürpriz bir konuk olarak katılmasından sadece aylar sonra gündeme geldi. Programın çocuklara yönelik versiyonunun, son yayınlanışından altı yıl sonra ekranlara döneceği ve Meghan’ın, MasterChef Australia jürilerinden Poh Ling Yeow ile birlikte yer alacağı tahmin ediliyor.

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Avustralya basınında yer alan habere göre, yapım ekibine yakın bir kaynak, Düşes’in programda kilit bir sunuculuk rolü üstleneceğini ve çekimlerin 2027 yılının başları ile ortaları arasında Melbourne’de birkaç hafta süreceğinin beklendiğini belirtti.

Bu sürpriz proje, çekimler devam ederken Meghan’ın geçici olarak Victoria eyaletine taşınması anlamına gelebilir.

Ayrıca, henüz kesinleşmiş bir plan olmasa da, Prens Harry ve çiftin iki çocuğu, yedi yaşındaki Prens Archie ve beş yaşındaki Prenses Lilibet de çekimler süresince ona eşlik edebilir.

Sussex çifti kısa süre önce Amerika’dan İngiltere’ye geri döndü ve bundan böyle dünyanın çeşitli yerlerine gidip belirli sürelerle oralarda yaşayarak uluslararası bir çift olmayı planladıkları konuşuluyor.

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Daha önce çeşitli kaynaklar, çiftin uzun süre kalacakları yer konusunda esnek olmayı tercih ettiklerini ve Avustralya’nın da değerlendirdikleri ülkeler arasında bulunduğunu belirtmişti.

Saraya yakın kaynaklar Meghan ve Harry’nin bu yeni kariyer planlarını "Kraliyet kurumundan ayrılmış olmanın getirdiği harika şeylerden biri de bu." diyerek değerlendirdi.

Meghan’ın bu yeni projesi, bu yılın başlarında MasterChef Australia’ya yaptığı sürpriz katılımın hemen ardından gündeme geldi. Düşes, Prens Harry ile birlikte Avustralya'ya yaptığı ziyaret sırasında, geçen nisan ayında Melbourne Showgrounds'a giderek ülkenin önde gelen yemek programlarından birine konuk olmuştu.

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Program yayınlandığında, kendisi hakkında pek bir şey bilmediklerini ifade eden izleyiciler, Düşes'in sıcak tavırları ve düşünceli yorumları karşısında olumlu bir şaşkınlık yaşadıklarını belirttiler.

Sosyal medya kullanıcıları, eski bir dizi oyuncusu olan Meghan'ı "zarif", "alçakgönüllü" ve "gerçekten iyi biri" olarak tanımlarken, bazıları onu programın şimdiye kadarki en etkileyici ünlü konuklarından biri olarak nitelendirdi.

Öte yandan Meghan Markle’ı attığı her adımda eleştirmekten yılmayanlar onun bu son hamlesini alaya aldılar. Onun kraliyet ailesine girdiğinden beri gözünün yüksekte olduğunu, tahtlar ve taçlar hayal ederken hayal kırıklığı yaşadığını savunanlar Hollywood yıldızlığı hedefini de tutturamayıp bir çocuk yarışmasına evet demek zorunda kaldığını söyleyip haline gülüyorlar…