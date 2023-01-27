‘Kraliçe’nin hikayesi beni çok etkiledi

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KANAL D’nin, dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar”dan uyarlanan yeni dizisi “Kraliçe” yakında izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Mednova’nın üstlendiği, dizinin başrol oyuncularından biri de Burcu Özberk.

Özberk, “Kraliçe”de canlandıracağı karakteri şöyle anlattı: “İzleyici, güçlü bir kadın izleyecek. Ailesinin hayatını ilmek ilmek işlemiş. Özverili ve güvenilir de bir kadın. Kendisini ailesine adamış, bunu görev olarak değil gerçekten isteyerek yapıyor. Bu davranışından dolayı mutlu hissediyor. Kendilerine ait yoğun ve düzenli bir yaşamı varken, bir anda çok büyük bir olayla bütün inancı yıkılıyor. Bu arada babasının ona büyük bir sorumluluk yüklemesiyle kendini ve hayatını yeniden inşa etmesini de izleyeceğiz.”

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Heyecanımı tarif edemiyorum

Burcu Özberk, “Kraliçe” için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi: “İçim kıpır kıpır. Ne kadar heyecanlı olduğumu tarif edemem. Dizinin öncelikle hikâyesi beni etkiledi. Sonra da tabii ki karakterim.” Oyuncuya, başarılı ve yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan da eşlik edecek. Dizi, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının altüst olmasını konu alacak. Yazar Natalie Baszile’nin aynı adlı romanından uyarlanan “Queen Sugar” dizisini Oscar ödüllü Ava DuVernay yazıp yönetmiş ve proje büyük beğeni toplamıştı.

Yönetmeni belli oldu

“Kraliçe” dizisini başarılı yönetmen Cevdet Mercan yönetecek. Mercan, 2004 yılında “Şeytan Ayrıntıda Gizlidir” yapımıyla yönetmenliğe başladı. Mercan, yönetmenliğini üstlendiği Kanal D’de yayınlanan “Asi” dizisiyle de 51. Monte Carlo TV Festivali’nde dünyada en çok izlenen ilk üç dizi arasına girerek “seyirci” ödülüne aday gösterildi.