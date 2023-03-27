Kraliçe’den rekor izlenme

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Başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı dizi yayınlanan birinci bölümüyle seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin ekrana gelen ilk bölümü YouTube trendler listesine girmeyi başarırken, beş günde 3 Milyon izlenmeye ulaştı.

Kraliçe’nin ikinci bölüm fragmanları da oldukça ilgi gördü. Deniz ve Ateş’in yüzleşme sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımlar yine sürükleyici bir bölümün sinyalini verdi.

Kraliçe yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…