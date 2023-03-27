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Kraliçe’den rekor izlenme

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#Kraliçe#Kanal D#Queen Sugar
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 11:25

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan yeni dizisi “Kraliçe” ekranda gösterdiği başarısını dijital ortamda da yakaladı.

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 Başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı dizi yayınlanan birinci bölümüyle seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin ekrana gelen ilk bölümü YouTube trendler listesine girmeyi başarırken, beş günde 3 Milyon izlenmeye ulaştı.

Kraliçe’den rekor izlenme

Kraliçe’nin ikinci bölüm fragmanları da oldukça ilgi gördü. Deniz ve Ateş’in yüzleşme sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımlar yine sürükleyici bir bölümün sinyalini verdi.

Kraliçe’den rekor izlenme

Kraliçe yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Kraliçe#Kanal D#Queen Sugar

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