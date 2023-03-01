“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

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Burcu Özberk’in Deniz, Gökhan Alkan’ın ise Ateş karakterine hayat vereceği diziye en son Zeynep karakteri ile Selin Şekerci, Ali karakteri ile de Özgün Karaman dahil olmuştu.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konusu işlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda; Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Kraliçe’nin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Cevdet Mercan oturuyor.



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Selin ŞekerciÖzgün KaramanAyşe AkınSerhat ParılAfra KaragözEnez KoçakEcenaz Üçer

Ege Semih Erken

Melis Özçimen

Caner Nalbantoğlu

Merve Honca





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Ferhat Yılmaz

Gülşehri Mina KekeçUmut KaplıcaCihat Tamer