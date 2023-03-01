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“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

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#Kraliçe#Kanal D#Queen Sugar
“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 16:18

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Burcu Özberk olurken, dizinin oyuncu kadrosu ise tamamlandı.

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Burcu Özberk’in Deniz, Gökhan Alkan’ın ise Ateş karakterine hayat vereceği diziye en son Zeynep karakteri ile Selin Şekerci, Ali karakteri ile de Özgün Karaman dahil olmuştu.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konusu işlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda; Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

 Kraliçe’nin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Cevdet Mercan oturuyor.

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Selin Şekerci
“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Özgün Karaman
“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Ayşe Akın

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Serhat Parıl
“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Afra Karagöz
“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı


Enez Koçak

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Ecenaz Üçer


Haberin Devamı

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı
Ege Semih Erken

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı
Melis Özçimen

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı
Caner Nalbantoğlu

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı
Merve Honca


“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Ferhat Yılmaz

Haberin Devamı

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Gülşehri Mina Kekeç

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Umut Kaplıca

“Kraliçe” yakında Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı

Cihat Tamer

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe#Kanal D#Queen Sugar

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