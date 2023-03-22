Kraliçe bu akşam ekranda!

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DENİZ GÜÇLÜ BİR KADIN

"Kraliçe”de ‘Deniz’ karakterine hayat veren Burcu Özberk, yeni dizisi hakkında şunları söyledi: “Çok heyecanlıyım çünkü çok güçlü ve çok güzel bir dizi olacak. Okuduğumda duyduğum heyecanı anlatamam. Deniz kendisini ailesine adamış güçlü bir kadın. ‘Kendisini ailesine adamış’ dedim ama aslında kendine de ait bir hayatı var ve bunu bir dengeye oturtmuş. Kocasının hayatını da çok güzel yorumluyor. Bir taraftan da babası var, çiftlik var, orayı da dengede tutuyor. Biz ‘Kraliçe’de bu güzel ailenin dağılmasını sonrasında ise yeniden bir araya gelmesini göreceğiz. Ben de Deniz’in o dimdik duruşuyla hayatla mücadelesini yansıtmaya çalışacağım.” Deniz karakterinin çok ilgisini çektiğine değinen ünlü oyuncu, “Deniz’in bu kadar gerçek olması beni çok etkiledi. Çok heyecanlandırdı. Ben de Deniz gibi aileme çok düşkünümdür. Hep onların hayatında olmaya, onlara bir şekilde dokunmaya çalışırım ve bağlarımız çok kuvvetlidir” şeklinde konuştu.

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BASKETBOL YILDIZINI CANLANDIRMAK HEYECANLANDIRDI

Gökhan Alkan, dizide Ateş adında bir basketbolcuyu canlandıracak. Oyuncu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Hiç ekin ekilmemiş bir toprak gibiyim. Çünkü daha önce basketbol topunu sadece arkadaşlarımla oynarken elime almıştım. Proje ilk geldiğinde bir basketbol yıldızını canlandıracak olmak beni çok heyecanlandırdı. Her projemde kendime bir şey katmaya çalışıyorum. Kişinin kendine bir şey katması inanılmaz bir zevk.”

Alkan, Kanal D’de ilk projesi olduğunu söyledi: “Kraliçe Kanal D’de ilk projem. Bunun bende çok güzel bir heyecanı var. Şimdi ateşli bir karakter ile Kanal D’de seyirci ile buluşacağım.”

TERS KÖŞE KARAKTER

Özgün Karaman, Ali karakterini şu sözlerle anlattı: “Şimdiye kadar aslında böyle ters köşe bir karakter canlandırmamıştım. Beni en çok heyecanlandıran o oldu. Tabii ki bir de hikayesi, özellikle aile hikayesi oluşu beni çok etkiledi. Ali fırtınası çok olan bir karakter. Yükü var sırtında. Bunu oynayabilmek etkileyici geldi.” Ali için imaj değişikliğine giden oyuncu, “Saçlarım ile ilgili bu kadar büyük bir değişikliği yapmamıştım şimdiye kadar. Ama gerçekten güzel tepkiler alıyorum. Bunları duymak da mutluluk veriyor” dedi.

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ZEYNEP'TE KENDİMLE İLGİLİ BİR SÜRÜ ŞEY BULDUM

Selin Şekerci, “Kraliçe”de Zeynep karakterini canlandıracak. Oyuncu, karakterin kendisi ile benzerlikler taşıdığını belirterek heyecanını şu sözlerle anlattı: “Ben güçlü kadınlar oynamayı seviyorum ve yine önüme oldukça güçlü bir karakter geldi. Zeynep’in bunun yanında bir sürü sofistike detayı da var. Zeynep’te kendimle ilgili de bir sürü şey buldum. Mesela Zeynep şifacı; otlarla bitkilerle ilgileniyor. Bunlar benim için çok tatlı detaylar. Bunları çalışabilirim, araştırabilirim. Ben böyle şeyleri seviyorum. Zeynep’le ilgili takılar yaptırdım. Kostümlere aksesuvar olsun diye... Çiçekleri araştırdım; ne neye iyi gelir şeklinde... Zeynep içinde bir sürü şey bulabileceğim bir karakter. Benim de onun dünyasında yaşayabileceğim bir rol. Bu yüzden çok heyecanlıyım.”

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