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Kral Kaybederse kitabı dizi mi oluyor? Kral Kaybederse konusu ve özeti

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Kral Kaybederse kitabı dizi mi oluyor Kral Kaybederse konusu ve özeti

Kral kaybederse kitabı dizi mi oluyor sorusu, son günlerde ortaya atılan spekülasyonların ardından gündemde yer almaya başladı. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yeniden aynı dizide buluşturacağı söylenen Kral Kaybederse dizisi, konusu ile merak edildi. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabı olan Kral Kaybederse konusu ve özeti nedir? İşte, o dizi hakkında detaylı bilgiler

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Kral Kaybederse kitabının konusu şu şekilde özetleniyor;

"Avına av olan bir avcının hikâyesi… İnsanoğlu ilk çocukluk yıllarında yaşadıklarından çok etkilenir. Henüz tam ortaya çıkmamış bir heykel gibidir o; hayat da onu ince ince şekillendirmeye çalışan usta bir heykeltıraş… Alır eline keskiyi, usul usul oyar. Ama bazen keskiyi öyle bir savurur ki, bir parça kopuverir ve o parçayı bir daha kimse yerine koyamaz. Kendini hep dorukta görüyor ve asla aşağı düşmeyeceğini sanıyordu. Ama bir gün hayat elindeki keskiyi ona da savuruverdi ve onun da koptu yüreği… Oysa pek çok kadının gönlüne taht kurmuş bir kraldı o… Uzun süre ne kendi inandı tahttan indiğine, ne de kadınlar. Ama bir şeylerin değiştiğini yine de ilk hisseden kadınlar oldu; ona yıllarca köle gibi itaat eden kadınlar… Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor."

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