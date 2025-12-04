Kral, hazinenin anahtarÄ±nÄ± gelinine verdi: 20 yÄ±l sonra ilk kez... Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle tarihe geÃ§ti

Haberin DevamÄ±

Genellikle bu tÃ¼r masallarÄ± dinlerken de Ã§ocuklarÄ±n gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde birbirine benzer gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler canlanÄ±r. Zaten resimli Ã§ocuk kitaplarÄ±nda da hep aynÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.

ÃœniformasÄ± iÃ§inde yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ve uzun boylu bir genÃ§ adam. YanÄ±nda da yerlere kadar uzanan eteÄŸiyle pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± giysiler iÃ§inde gÃ¼zel bir kadÄ±n. Tabii baÅŸÄ±nda da gÃ¶steriÅŸli bir taÃ§.

AKILLARA MASAL PRENSESLERÄ° GELDÄ°

Ä°ÅŸte Ä°ngiltere'nen gelecekteki kralÄ± Galler Prensi William ve karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n dÃ¼n geceki Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶renlerin akÄ±llarÄ±na hemen o hayallerle yaratÄ±lan ya da resimli Ã§ocuk kitaplarÄ±nda rastlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler geldi.

Zaten sosyal medyada yapÄ±lan yorumlar da "Ä°ÅŸte ÅŸimdi gerÃ§ekten masal prensi ve masal prensi gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar" tarzÄ± yorumlara neden oldu.

Ã–zetle Kate Middleton bir kez daha aile iÃ§in Ã¶nemli bir gecede dÃ¼nya sahnesine Ã§Ä±ktÄ± ve milyonlarÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zenine Ã§ekti.

KAPIDAN GÄ°RÄ°NCE GÃ–ZLERÄ° KAMAÅžTIRDI

Ä°ngiliz kraliyet ailesi, dÃ¼n gece 27 yÄ±l sonra ilk kez Almanya CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±.

Frank Walter Steinmeier ve eÅŸi Elke BÃ¼denbender, Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k bir resmi ziyaret iÃ§in Londra'ya gitti. OnlarÄ± her zamanki gibi uÃ§aÄŸÄ±n kapÄ±sÄ±nda Kate ile William karÅŸÄ±ladÄ±.

AkÅŸam da Windsor Kalesi'nde Ã§ift onuruna resmi bir davet verildi. DoÄŸrusu yaklaÅŸan Noel ve yeni yÄ±l nedeniyle Ã¶zel olarak sÃ¼slenen ziyafet salonunda her ÅŸey pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±ldÄ±...

Ã–zenle hazÄ±rlanan salona Galler Prensesi Kate Middleton girince ise o pÄ±rÄ±ltÄ± daha fazla gÃ¶z alÄ±cÄ± hale geldi...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate bu kez gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœzerinde Ã¶rneÄŸine pek az rastlanacak kadar pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± daha da Ã¶tesinde yeni bir kÄ±yafet vardÄ±.

Â BÃœYÃœK SÃœRPRÄ°Z KATE'Ä°N BAÅžINDA

Ama asÄ±l pÄ±rÄ±ltÄ±yÄ± yaratan Kate'in, Jenny Peckham imzalÄ± bu elbisesi deÄŸildi. BaÅŸÄ±ndaki kocaman tacÄ±ydÄ±.

BugÃ¼ne kadar bu tÃ¼r davetlerde genellikle kayÄ±nvalidesi Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen Cambridge AÅŸÄ±klar DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ tacÄ±nÄ± kullanan Kate'in baÅŸÄ±nda Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k, Ã§ok daha gÃ¶steriÅŸli ve Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir taÃ§ vardÄ±.

Zaten iÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate'in o gece her zamankinden daha fazla yÄ±ldÄ±zlaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan da o yeni taÃ§ oldu.

Kate Middleton, onu hep Cambridge AÅŸÄ±klar DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ tacÄ±yla gÃ¶ren hayranlarÄ±na da bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz yapmÄ±ÅŸ oldu bu ÅŸekilde.

Ä°ÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Middleton'Ä±n ilk kez taktÄ±ÄŸÄ± bu tacÄ±n tarihsel anlamda bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nemi var.Â

KraliÃ§e Victoria iÃ§in 1853 yÄ±lÄ±nda kocasÄ± Albert tarafÄ±ndan tasarlanan bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ± onun ardÄ±ndan en Ã§ok kullanan kiÅŸi Ana KraliÃ§e Elizabeth oldu.





Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra tacÄ± devralan kÄ±zÄ± Elizabeth ise bu tacÄ± Ã§ok kullanmadÄ±. Son olarak 2005 yÄ±lÄ±nda Malta ziyaretinde baÅŸÄ±nda bu taÃ§ vardÄ±. Ondan 20 yÄ±l sonra tarihte bu tacÄ± kullanan dÃ¶rt kadÄ±ndan biri olan Kate'in baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

TARÄ°HTE SADECE ÃœÃ‡ KADIN KULLANMIÅžTI... DÃ–RDÃœNCÃœSÃœ KATE OLDU

GÃ¶steriÅŸli taÃ§, 1853 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e Victoria iÃ§in yapÄ±ldÄ±. Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ve eÅŸi onuruna verilen yemekte kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n da sembolik bir anlamÄ± var.

TacÄ±n tasarÄ±mcÄ±sÄ± Victoria'nÄ±n Almanya doÄŸumlu kocasÄ± Prens Albert. Bu deÄŸerli mÃ¼cevher sonradan KraliÃ§e Alexandra tarafÄ±ndan elden geÃ§irildi ve pÄ±rlantalara yakut parÃ§alar eklendi.

Kate'in baÅŸÄ±nda parÄ±ldayan tacÄ±, tarih boyunca Ä°ngiliz kraliyet ailesine mensup sadece dÃ¶rt kadÄ±n kullandÄ±. BunlarÄ±n ilmi tacÄ±n sahibi olan KraliÃ§e Victoria'ydÄ±.

Elizabeth'in aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± annesi Ana KraliÃ§e bu tacÄ± en Ã§ok kullanan kiÅŸi. Oryantal Ã‡ember TacÄ±, onun en sevdiÄŸi mÃ¼cevherlerden biriydi zaten.

Â

20 YIL SONRA Ä°LK KEZ GÃœN YÃœZÃœNE Ã‡IKTI

Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra taÃ§ kÄ±zÄ± KraliÃ§e 2. Elizabeth'e geÃ§ti. Elizabeth, bu deÄŸerli tacÄ± sadece bir kez 2005 yÄ±lÄ±nda Malta ziyareti sÄ±rasÄ±nda taktÄ±.

Kraliyet ailesinin koleksiyonunda yer alan en deÄŸerli parÃ§alardan biri olan tacÄ± kullanan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kadÄ±n ise Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

Bu arada deÄŸerli tacÄ±n tam 20 yÄ±ldÄ±r gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmadan kilit altÄ±na tutulduÄŸunu. Bu sÃ¼renin sonunda Kate'in kullanÄ±mÄ±na sunulduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Middleton , baÅŸka hiÃ§bir tacÄ± kullanmasa bile sadece bu taÃ§ ve elbisesiyle pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlardÄ± zaten. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ KraliÃ§e Elizabeth'e ait sallantÄ±lÄ± kÃ¼peler ve kendisine Galler Prensesi olduÄŸu iÃ§in verilen niÅŸanlarla tamamladÄ±.

Oryantal Ã‡ember TaÃ§, Ä°ngiliz kraliyet ailesine evlilik yoluyla katÄ±lmasÄ±na raÄŸmen iÃ§ine doÄŸanlardan daha Ã§ok ilgi gÃ¶ren Kate'in baÅŸÄ±nda yÄ±llar sonra yine hayat buldu kÄ±sacasÄ±.

Bu kadar deÄŸerli bir parÃ§ayÄ± kullanmasÄ± da "Belli ki Kral Charles, gelininin kraliÃ§e olmaya tam anlamÄ±yla hazÄ±r olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bunu da bu kadar deÄŸerli ve az sayÄ±da aile Ã¼yesinin kullandÄ±ÄŸÄ± tacÄ± ona vererek gÃ¶sterdi" yorumlarÄ±na neden oldu.

KAYIP TAÃ‡LAR ONUN BAÅžINDA ORTAYA Ã‡IKIYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa KraliÃ§e VÄ°ctoria'nÄ±n Oryantal Ã‡ember TacÄ±, yÄ±llarca kilit altÄ±nda kaldÄ±ktan sonra Kate'in baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan tek taÃ§ deÄŸil.

Ailenin koleksiyonunda yer alan iki deÄŸerli taÃ§ da yÄ±llar sonra ilk kez Kate'in baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunlardan biri Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi ya da PapirÃ¼s TacÄ± olarak anÄ±lan parÃ§a. Bu tacÄ±n ilk sahibi Ana KraliÃ§e Elizabeth'ti. Ä°nci ve elmaslardan oluÅŸan tacÄ± en Ã§ok kullanan kiÅŸi ise kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Prenses Margaret oldu.

Eski gelinine dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã¶dÃ¼nÃ§ verdiÄŸi bu taÃ§ yÄ±llar yÄ±lÄ± kilit altÄ±nda kaldÄ±. Bu uzun sÃ¼renin sonunda 2013 yÄ±lÄ±nda Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± onuruna verilen yemekte Kate'in baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Sonra bir baÅŸka etkinlikte daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kate, yine nadir kullanÄ±lan baÅŸka bir taÃ§ olan Strathmore Rose adlÄ± tacÄ± da 2023 yÄ±lÄ±nda ilk kez taktÄ±. GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± onuruna verilen yemekte Kate, 1030'lardan beri kilit altÄ±nda tutulan bu Ã¼nlÃ¼ taÃ§la boy gÃ¶sterdi.





Kate en Ã§ok bir zamanlar Diana'ya ait olan Cambridge AÅŸÄ±klar DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ adlÄ± bu tacÄ± kullanÄ±yor.Â

Â