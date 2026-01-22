Kral kaçıyor, prens kovalıyor… Topu yardımcılarına atmış: Oğlum biraz ‘boşboğazdır’, onu siz idare edin

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesinin asi prensi Harry son birkaç gündür İngiliz basınına açtığı davanın duruşmaları için İngiltere’de.

YİNE BİR DAVA İÇİN MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Prens Harry’yle birlikte Elton John, Elizabeth Hurley ve Jude Law'ın eski eşi Sadie Frost da dahil olmak üzere birçok tanınmış isim, Daily Mail ve Mail on Sunday gibi çok satan gazetelerin yayıncısını yasa dışı bilgi toplama iddiasıyla dava ediyor.

Prens Harry İngiltere’deyken küs olduğu ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton da İskoçya’ya bir resmi geziye gittiler ve böylece küs oldukları Harry’yle aynı şehirde bile olmayı istemediklerini açıkça ortaya koydular.

Harry İngiltere’ye gelince ülkeden kaçanlar sadece William ve Kate çifti de değildi… Kral Charles da küs olduğu oğlu gelmeden İskoçya’ya “görev” için gitti.





WILLIAM VE KATE KAÇTI, KRAL DA PEŞLERİNDEN GİTTİ

Ailesinden ayrılıp sonra da onlarla ilgili ağza alınmaz açıklamalar yaparak tüm ilişkisini koparan Harry geçen yıl mayıs ayında BBC’ye bir röportaj vermiş ve artık onlarla barışmak istediğini söylemişti.

Kral Charles’ın da artık oğluyla arasını düzeltmek istediği, özellikle de hasretini çektiği torunlarına kavuşmayı çok istediği biliniyor. Ancak kral kalbi yumuşamış olsa da oğlu Harry’den adeta köşe bucak kaçıyor.

Eylül ayında Harry, 18 ay sonra ilk kez babasıyla bir araya gelmişti. Harry ve Charles, Clarence House'da çay içip sohbet etmiş ve İngiliz basını görüşmenin 50 dakika sürdüğünü yazmıştı.





BİR BUÇUK YIL SONRA GÖRÜŞMÜŞLERDİ AMA…

Görüşmeden çıkan genel kanı bu 50 dakikanın devam eden ailevi anlaşmazlığın ortasında uzlaşmaya yönelik önemli bir adım olduğuydu. İkilinin bu görüşme sırasında küslükleri konusunda “yumuşadığı” da yazıldı.

Ancak atılan tüm bu olumlu adımlara rağmen Charles oğluyla görüşmekten kaçınıyor. Üstelik bu sadece Harry İngiltere’ye geldiğinde olan bir şey değil. Kral ABD’deki oğluyla telefonla ya da başka hiçbir şekilde bağlantı kurmak istemiyor; baba – oğul arasındaki tüm görüşmeler Charles’ın yardımcıları tarafından yürütülüyor.

Guardian gazetesi Kral Charles ve veliahtı Prens William'ın bu yıl ayrı ayrı ABD'yi ziyaret etmeye hazırlandığını yazmıştı. Charles'ın ziyareti muhtemelen nisan ayında gerçekleşecek, William ise yılın ilerleyen aylarında Dünya Kupası sırasında ABD'ye gidecek.

BABASI VE AĞABEYİ YANINA UĞRASIN İSTİYOR

Birçok İngiliz yayın organı, Harry'nin bu çifte ABD ziyaretinde uzlaşma çabalarının bir parçası olarak babasıyla görüşmeyi umduğunu iddia etti. Ancak, birçok kraliyet uzmanı böyle bir görüşmenin söz konusu olamayacağını söylüyor.

Charles ve William’ın ziyaretlerinin bir amacı da ABD ve Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri düzeltmek…

İngiliz kraliyet ailesi uzmanı Hilary Fordwich, "Ekonomik olarak İngiltere'ye yardım etmeyi amaçlayan bu gezide duygusal dikkat dağıtıcı unsurların olması pek olası değil, hele ki Harry'ye güvenilemeyeceği gerçeği de cabası” diyor.

“ONA NASIL GÜVENECEĞİZ?”

"Kraliyet ailesi Harry’yi güvenilmez ve bir yük olarak görüyor; bunun başlıca nedeni, özel konuşmaların hızla basına sızacağından duydukları endişe. Kralın kanser tedavisi son derece özel bir konu olarak kabul edildiğinden, bu durum özellikle hassas."

Kraliyet uzmanları “Prens Harry çatışma üzerine kurulu bir hayata alışkın. Babasının utancına neden olacak şekilde Mail on Sunday'e ve daha birçok şeye dava açtı. Hâlâ devlet tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia ediyor. Kral Charles'ın bu durumda Prens Harry ile görüşmeyeceği aşikâr” yorumunu yapıyor.

Görevine bağlılığıyla nam salan Kral Charles için de "Aile, aile içi anlaşmazlıklarla ilgili görüntülerin bu kadar önemli devlet işlerini gölgede bırakacağı bir medya sirkini de istemiyor" deniyor.

KRAL BABASI PRENS OĞLUNDAN KAÇIYOR: ÇENESİNİ TUTAMAZ, SIRLARIMIZ ORTAYA DÖKÜLÜR

Yani Kral Charles kaçıyor, Harry de görüşebilmek için babasını kovalıyor. Ancak Charles onu affetmek istese de oğluna hiç güvenmediği ve onun deyim yerindeyse “boşboğazlık” yapıp özel konuşmaları ve kraliyetle ilgili hassas bilgileri basına sızdırmasından korktuğu için Harry’yle görüşmüyor.

Baba oğulun her türlü görüşmesi kayıt altında ve mümkünse bunu Charles adına başkaları yapıyor ki Harry basına bilgi sızdırmasın ve işler daha da karışmasın…

Zira ünlü oğul karsı Meghan’ı alıp ABD’ye yerleştikten sonra bir kitap yazdı, bomba etkisi yapan bir röportaj verdi ve bir de üstüne hayatını belgesele çevirip ailesinin korumaya çalıştığı tüm sırları ortaya döktü…

FIRTINA ZATEN BÖYLE KOPMUŞTU

Zaten aile içindeki bu bitmeyen kavganın başlıca sebebi de Harry’nin bu yersiz “açık sözlülüğü” oldu…

Üstelik Harry de Charles’la bir buçuk yıl sonra bir araya geldiği "Ailemle barışmayı çok isterdim. Artık savaşmaya devam etmenin bir anlamı yok. Babamın ne kadar daha ömrü kaldığını bilmiyorum. Ailemin bazı üyelerinin beni asla affetmeyeceğini biliyorum. Şimdi bu barışma aşamasını yaşamak güzel olurdu. Eğer bunu istemiyorlarsa, bu tamamen onlara kalmış” dediği eylül ayındaki görüşmenin ardından yine başta babası Charles dahil bütün aileyi hayal kırıklığına uğratmıştı.





“WILLIAM ŞÜPHELERİNDE HAKLI”

Sonradan ekibi tarafından yalanlansa da Harry bu görüşmenin ardından babasıyla bir araya geldiği anların kendisini "resmi bir ziyaretçi" gibi hissettirdiğini söyledi. Bu sözler yalanlanmış olsa da Charles’ın kalbini bir kez daha kırdı ve kraliyet uzmanları konuya "Genel olarak gelecekteki barış görüşmelerini zorlaştırıyor ve Prens William'ın şüpheciliğini yeniden teyit ediyor." şeklinde yorumlar getirdi.