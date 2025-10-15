Kozmetik şirketi kurup milyarder olmuştu… Şimdi de şarkıcılığa soyunmuş… Lütfen sen kendi bildiğin işi yap!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 08:11

Ünlü ailesinin el bebek gül bebek büyüyen en küçük kardeşiydi. Şimdi ise hem ünü hem de serveti hepsini aştı, yaptığı akıllı yatırımlarla kendi yaş grubunun dünya çapındaki en zengin ve başarılı iş kadınlarından biri haline geldi.

Üstelik estetik yaptırdığı ve kendini baştan aşağı yenilediği bilinse de güzelliği ve hayran kitlesiyle milyonları peşinden sürüklüyor.

Kylie Jenner 28 yaşında olmasına rağmen hayatta elde edebileceği her şeye çoktan sahip bir ünlü. Yine de bunlar kendisine yetmemiş olacak ki şimdi de müziğe el attı.

Ancak bu kez deyim yerindeyse baltayı taşa vurdu ve kendi hayranlarından bile beklemediği tepkiler aldı…

İlk şarkısını yapan ve YouTube kanalından yayınlayan Kylie Jenner’a tepkiler büyük.

“King Kylie” takma adıyla "Fourth Strike" adını verdiği bir şarkı yayınlayan Kylie Jenner sesi yetersiz olduğu ve şarkı da hiç beğenilmediği için hem müzik çevreleri hem de kendi hayranları tarafından yerden yere vuruldu.

Sesine güvenmediği için çok fazla autotune kullanan yani sesi bu parça için dijitalleştirilen Kylie Jenner şarkısında "Dokun bana bebeğim / Bana bebeğin olduğumu söyle / Adını vücudumun her yerine yaz / Sınırı aşarım, tekrar yapabilirim (Oh) / Sadece nasıl biteceğini görmek için bilerek yaparım” diyor.

Henüz klip çekmediği şarkısı hayranlarından tepki alan ve makyaj kariyerine sadık kalarak müzik kariyerinden vazgeçmesi gerektiği söylenen Kylie ise bu sözlere aldırmadı ve eserinin arkasında durdu.

Şarkıya internette yapılan yorumlar ise "Aman Tanrım, berbat bir şey”, "Lütfen bunu yayından kaldırın", "Ah bebeğim, sen rujlarına sadık kal", "Kylie... belki de müziği profesyonellere bırakmalısın” şeklinde oldu.

Kylie Jenner yıllar önce kendi adıyla çıkardığı dudak parlatıcıları ve rujlarıyla çok beğenilmiş, daha sonra Kylie Cosmetics adındaki makyaj markasını büyüterek piyasada söz sahibi olmuştu.

Bu hamlesi genç yıldızı erkenden büyük bir servete kavuşturarak ömrü boyunca hiç çalışmadan yaşayabileceği bir hayat sürmesini sağladı.

