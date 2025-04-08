Köyün girişi kilitlendi... Alboralar'ın meşhur konağına ziyaretçi akını

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“DİZİNİN ETKİSİ VAR”

Vali Tuncay Akkoyun, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da ilçeyi ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, turist sayısındaki yoğunluğa Uzak Şehir’in etkisinin olduğunu ifade ederek, “Yapımcılara ve oyuncu kardeşlerimize, Midyat halkı adına teşekkür ediyorum. Buraya gelen turistler de kendilerini ve seti ziyaret edip, onlarla fotoğraf çektiriyorlar. Bu vesileyle tekrar Midyat’a yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sadece yerli turist değil, Almanya’dan, İtalya’dan, İsveç’ten yurt dışından gelen turistlerle de karşılaştık” dedi.

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“DİZİNİN ÇEKİLDİĞİ KÖY YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”

Turizm işletmecisi Nasrettin Yıldırım, ilçenin ev sahipliği yaptığı dizi ve filmlerin ilgiyi arttırdığına vurgu yaparken, bölgede esnaflık yapan Mahmut Aykat ise “Uzak Şehir, ‘Albora’, Narlı köyünde çekiliyor. Ben de o köydenim. Çok yoğun, köyün giriş çıkışları, etrafı gerçekten arabalardan, insanlardan geçilmiyor” sözleriyle ziyaretçilerin gösterdiği ilgiye dikkat çekti.

GÜÇLÜ KADRO

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

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