Köyden İndim Şehire ne zaman, hangi yıl, nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları!

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Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehir bir kez daha ekranlara geliyor. Köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatan Köyden İndim Şehire filminin başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe paylaşıyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NE ZAMAN, HANGİ YIL, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı Köyden İndim Şehire filmi 1974 yılında çekildi. Filmin hem köy hem de şehir sahneleri Ankara'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Bazı sahnelerde Ankara Resim Müzesi ve Ankara Garı gibi mekanlar da görülmektedir. Özellikle Ulus ve Kızılay bölgeleri, filmde sıkça görülen yerler arasındadır. Filminde yer alan apartman, Çankaya ilçesinin Emek Mahallesi’nde yer almaktadır.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

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Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkânından kovdurur −ilk geldiklerinde dükkânda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür −evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi