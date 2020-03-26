Köyden İndim Şehire ne zaman çekildi? Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

İstanbul'a gelip zengin olma hayali kuran bir Anadolu ailesinin Ankara'ya uzanan hayatını ele alan Köyden İndim Şehire, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde yer tutuyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde olan Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosu ve çekildiği yerle de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Köyden İndim Şehire nerede çekildi? Oyuncuları kimler? İşte, Köyden İndim Şehire filmiyle ilgili ayrıntılar.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

Baş rollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı Köyden İndim Şehire filminde Mine Mutlu, Perran Kutman, Meral Zeren, Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Mete İnselel, Oya Alasya gibi oyuncular yer alıyor.

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Köyden İndim Şehire adlı 1974 yapımı olan Köyden İndim Şehire filmi Ankara'da çekilmiştir.

FİLMİN KONUSU NE?

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.