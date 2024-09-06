Kötü Kan oyuncuları ve konusu ile merak konusu oldu! Kötü Kan oyuncu kadrosu içerisinde kimler var?

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Kötü Kan, ilk bölümü ile izleyici beğenisine sunuldu.. Dizi, eski bir polis memuru olan Kartal’ın (Ertan Saban) hayatına odaklanır. Kartal, bir gece kulübünde güvenlik müdürü olarak çalışırken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde girer. Aynı zamanda, yıllardır uzak kalan çocuklarının yanına taşınmasıyla hem baba olmanın sorumluluklarıyla hem de mafya tehlikesiyle baş etmeye çalışır. Dizide, güçlü aile bağları, ihanet ve intikam gibi temalar işlenir.

KÖTÜ KAN OYUNCULARI KİMDİR?

Kötü Kan dizisinin oyuncu kadrosunda öne çıkan isimler arasında Ertan Saban (Kartal) ve Damla Sönmez (Nazan) yer alıyor. Diğer önemli oyuncular arasında Hüseyin Avni Danyal (Fevzi Kaya), Levent Ülgen (Burhan Karaoğlu), Savaş Özdemir (Metin) ve Zafer Algöz (Muzaffer) bulunuyor. Dizi, eski bir polis memuru olan Kartal'ın tehlikeli bir mafya grubuyla karşı karşıya kalması ve aile bağlarını yeniden kurma çabasını konu alıyor.