Köşeyi Dönen Adam'ın konusu ne? Köşeyi Dönen Adam filminde kimler rol alıyor?

Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu senaryosunu ise Müjdat Gezen ile Umur Bugay'ın kaleme aldığı Köşeyi Dönen Adam filmi, televizyon ekranlarında yayınladığında filmseverlerin ilgisini çekiyor. İşte, Köşeyi Dönen Adam filmi hakkında tüm merak edilenler...

Kemal Sunal, Meral Orhonsay ve Ali Şen'in başrol olarak yer aldığı Köşeyi Dönen Adam'ın konusu şöyle;

ABD'deki amcasından kendisine büyük bir miras kaldığı haberi üzerine fakir odacı Adem (Kemal Sunal) birden mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur.O zamana kadar kızı Şükran 'ı (Meral Orhonsay) vermeye razı olmayan babası (Ali Şen) Adem'in kayınpederliğini kabul eder.Bir süre sonra Amerika'dan miras gelir.Ancak sandığın içinden çıkan bir eşektir.Bunun üzerin mirastan beklentisi olanlar ademe sırt çevirirler, Adem de onlara oyun oynar.

1970'lerin Türkiye atmosferini en iyi biçimde yansıtan filmde başrollerin yanı sıra; Necla Soylu, Özcan Özgür, Orhan Aydınbaş, Nejat Gürçen, Hüseyin Kutman, Mürüvvet İşsever ve Asım Şevki Par gibi isimler de yer almıştır.