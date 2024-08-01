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Koruyucu filminin konusu nedir, ne zaman çekildi? Koruyucu filmi oyuncuları ve karakterleri

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Koruyucu filminin konusu nedir, ne zaman çekildi Koruyucu filmi oyuncuları ve karakterleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 17:42

Boaz Yakin'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Lawrence Bender ve Dana Brunetti'nin üstlendiği, Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong'un oynadığı 2012 Amerikan aksiyon gerilim filmi Koruyucu ekranlara geliyor. Film, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle isminden söz ettirmeyi başarıyor. Peki, Koruyucu filminin konusu nedir? İşte Koruyucu oyuncuları ve karakterleri...

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Koruyucu filmi televizyonda ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Statham, sonunda Rus mafyası, (Çin mafyası ve yozlaşmış New York polisi tarafından kovalanan yetenekli bir çocuğu korumaya çalışan eski bir polis ve eski bir kafes dövüşçüsü olan Luke Wright'ı canlandırıyor. İşte, Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu...

KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

10 yaşında Çinli küçük bir kız çocuğu olan Mei, çok değerli bir matematik zekasına sahiptir. Öyle ki, kağıt kalem kullanmaya dahi gerek duymadan Çin'in en büyük suç mafyalarından birinin rüşvet ve haraç verilerini zihninde tutmaktadır. Bu bilginin büyük bir tehdit oluşturması sebebiyle mafya, küçük kızı Amerika'ya göndermeye karar verir. Böylece arkalarında hiçbir kanıt kalmayacaktır. Luke Wright ise Amerika'nın New Jersey kentinde yaşayan ve hayatını Uzakdoğu dövüş müsabakalarında geçiren ikinci sınıf bir dövüşçüdür. Bir gün Rus mafyasının şikesini bozmasıyla bütün hayatı allak bullak olur. Ruslar, ailesini öldürmekle kalmaz aynı zamanda genç adamı evsiz ve beş parasız bırakır. Luke, yaşadığı olaylardan sonra intihar etmeyi planlarken Rus mafyası, New York Polis Departmanı ve içinde Mei'nin de olduğu Çinliler'le yolunun kesişeceğinden bihaberdir.

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Koruyucu filminin konusu nedir, ne zaman çekildi Koruyucu filmi oyuncuları ve karakterleri

KORUYUCU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Boaz Yakin'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Lawrence Bender ve Dana Brunetti'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosu Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong gibi önemli isimlerden oluşuyor.

 

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