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Televizyon
Haber Giriş: 02.03.2020 - 08:11,Son Güncelleme:/

Korumanın imkansız aşkı

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Korumanın imkansız aşkı
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Kanal D, iddialı dizisi “Yeni Hayat”ı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrollerini ünlü oyuncular Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı dizi, çok yakında ekrana gelecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi de yer alıyor. Senaryosunu Elif Usman Ergüden’in yazdığı “Yeni Hayat”, korumasını sağladığı kadına âşık olan bir korumanın imkansız aşkını ekrana taşıyacak.

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