Korsan Kubilay

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Marka için Karayipli bir korsanı canlandıran oyuncu, dünya genelinde izleyici karşısına çıktı. Reklamın çekimleri Kolombiya’nın Cartagena kıyılarında ve Atlantik Okyanusu’ndaki adalarda gerçekleştirildi.

İngiliz yönetmen David Wilson’ın yönettiği projede, uzun metrajlı filmlerde görev alan ekiplerle çalışıldı. Özel olarak hazırlanan kostümler, su altı sahneleri ve mekanik köpekbalığı gibi detaylarla sinematik bir atmosfer yaratıldı.

Film deneyimi gibiydi

Reklam filmi daha önce Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde gösterildi; yıl sonuna kadar Avustralya, Latin Amerika ve Asya’da da yayınlanacak.

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Kubilay Aka, proje hakkında “Kolombiya’da geçen bu çekim bir reklamdan çok, bir film deneyimi gibiydi. Efsane bir ekiple, enerjisi yüksek ve yaratıcı bir iş çıkardık. Çıkan sonuçtan çok memnunum. Filmle ilgili bugüne kadar aldığım övgü dolu dönüşler beni ayrıca mutlu etti” dedi.