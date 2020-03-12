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Televizyon
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:02,Son Güncelleme:/

Koronavirüsten sonra tokalaşmıyorum

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Koronavirüsten sonra tokalaşmıyorum
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Türk sinemasının duayen oyuncusu Cüneyt Arkın, Caroline Show programına konuk oldu.

Arkın, “Caroline Yılmaz ile yeni bir Yeşilçam filmi çekmek isterim. Onu Türkan Şoray’a benzetiyorum. Beni gençlik yıllarıma götürdü, çok duygulandım” dedi. Arkın ayrıca koronavirüs nedeniyle kimseyle tokalaşmadığını belirtti: “Kimseyle tokalaşıp kucaklaşmıyoruz. Bu virüs insanların en sıcak duygularını yok etti.”

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