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Koroğlu Köşkü'nde panik... Nalan kaçırıldı mı?

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 65. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 23:39

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Nalan, annesine verdiği söze rağmen Hayri'ye teslim olurken, Sedat ablası Selen'in eline büyük bir koz verdi.

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Dizinin yeni bölümünde;

Nalan ile konuşmak isteyen Hayri gözünü karartıp gizlice Koroğlu Köşkü'ne girdi.

Nalan'ın odasına kadar giden Hayri, çıkarken Sedat'a yakalandı.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

Hayri'yi içine düştüğü durumda Muzo kurtardı. Muzo ile dertleşen Nalan, ona 'yarın benim için yeni bir hayat başlayacak' dedi.

Nalan'ın büyük bir neşeyle kahvaltı hazırlaması ev halkını endişelendirdi.

Nalan bizi korkutuyorsun iyi misin kızım?

Hafize'nin tedirginliğini fark eden Nalan, "Sadece annem beni nasıl görmek isterse o şekilde devam etmeye çalışıyorum. Şakınlığı bırakın herkesin yüzü gülsün, annem de huzurla uyusun" dedi.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

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Nalan, annesinin eşyalarını toparlayıp, dağıtmak için Döndü ve Tako'dan yardım istedi.

Nalan'ın en iyi yaptığı şey acısını bastırmak. Mutluymuş gibi davranmak. Yokmuş gibi davranmak...

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

Holdinge hızlı bir dönüş yapan Sedat, kendi kurallarını uygulamaya başladı. Bu durum Selen'i çileden çıkardı.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

Nalan, Billur'u da yanına alarak son kez Hayri ile konuşmaya gitti.

Annesine verdiği sözü sonuna kadar tutmak isteyen Nalan, Hayri'ye yaşanılan her şeyi unutmasını ve ondan uzak durmasını söyledi.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

Kızına ulaşabilmek ve ona kendisini affettirebilmek için her yolu deneyen Metin, Hafize ile buluştu.

Ben daha çocuktum... 19 yaşındaydım... Kağıt üzerinde reşittim belki ama hiçbir şeye karar verecek durumda değildim...

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

 Nalan'ın acısını paylaşmak isteyen Gülcihan, gelini ile konuştu: Bana istediğin zaman 'anne' diyebilirsin kızım...

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Babasının verdiği görevin altından kalkmak ve Rafet Koroğlu'na kendisini ispatlamayı amaçlayan Sedat, eniştesi Cavit'ten danışmanı olmasını istedi. Cavit, Sedat'ın teklifini düşünmeden kabul etti.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

Sadece kedine güven, çok iyi yerlere geleceksin!

Derneğe gitmek için hazırlanan Gülcihan, fenalaşınca yardımına Nalan koştu.

Nalan, Gülcihan'ı derneğe kadar bıraktı. Nalan'ın uyarılarını ciddiye almayan Hayri, ikiliyi arabayla takip etti.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

Yeni asistanı İpek ve arkadaşları ile kutlama yemeğine giden Sedat, Nalan'a toplantısının çıktığını söyledi.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

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Park yeri bulmak için gülcihan'ın yanından ayrılan Nalan, karşısında Hayri'yi görünce şoke oldu.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

Hayri, Nalan'ı zorla kendi evine götürdü.

Arkadaşları ile birlikte dışarı çıkan Selen, mekandan ayrılırken Sedat'ı etrafında kızlarla eğlenirken gördü.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

Nalan'a bir türlü ulaşamayan Gülcihan, evi arayarak Döndü'ye Nalan'ın evde olup olmadığını sordu.

Saatin ilerlemesine rağmen Nalan eve dönmeyince ev halkı panik oldu.

Rafet, olup biteni haber vermek için Sedat'ı aradı ancak ona da ulaşamadı.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

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'Saçma sapan şeyler yaptım' diyen Hayri, Nalan'a 'Gözlerimin içine bakarak beni sevmediğini söyle' dedi.

Başlarda Hayri'yi sevmediğini söyleyen Nalan, sonunda ona teslim oldu.

Koroğlu Köşkünde panik... Nalan kaçırıldı mı

 CAMDAKİ KIZ'IN 66. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 65. Bölüm#Kanal D

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